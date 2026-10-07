Luis Romo se perfila como la gran baja de Chivas para el Clásico Tapatío del próximo sábado ante Atlas, luego de que las sensaciones en el entrenamiento vespertino de este martes no fueran favorables respecto a la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió durante su participación en la Fecha FIFA con México.
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Aunque el Rebaño Sagrado se encuentra a la espera del parte médico oficial para confirmar la gravedad y el tiempo exacto de recuperación, el cual podría apartarlo varias semanas de las canchas.
Gabriel Milito ya trabaja en las alternativas tácticas con Luis Rey y Ángel Chávez para suplir la ausencia de su defensa central y capitán en el Estadio Akron.
El estratega argentino también monitorea de cerca la evolución física de José Castillo y Miguel Gómez. A pesar de que ambos elementos ya entrenan al parejo del grupo, el cuerpo técnico mantiene cautela sobre su participación ante los rojinegros, buscando garantizar que se encuentren en su óptimo estado de forma antes de darles minutos de competencia en un duelo de alta exigencia.
¿Cómo llega Chivas al Clásico Tapatío ante Atlas?
Guadalajara encara el choque de la máxima rivalidad jalisciense en busca de romper una racha negativa en la Fase Regular de la Liga MX, donde acumula dos partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Sin embargo, el estado de ánimo del plantel tapatío se fortaleció tras imponerse 2-0 ante las Águilas del América en el Clásico Nacional amistoso disputado el pasado fin de semana en Estados Unidos, resultado que buscarán capitalizar este sábado en casa.