El delantero aseguró el grupo está unido para tratar de revertir la situación en la que se encuentran con Rafa Márquez como técnico

Con dos empates y dos derrotas, Rafael Márquez se colocó como el técnico con peor inicio de proceso al frente de la Selección Mexicana desde 1960. Sin embargo, al interior del grupo los jugadores mantienen la calma y no se alarman, con la certeza de que con trabajo seguirán mejorando. Así lo hizo saber Germán Berterame, quien enfatizó que tuvieron poco tiempo para trabajar.

El delantero de Inter Miami fue una de las novedades en la convocatoria de Rafa, luego de que Javier Aguirre no lo contempló para la Copa del Mundo 2026, pero no pudo marcar la diferencia en esta Fecha FIFA. "Muchísima bronca, muy angustiado. Obviamente tratamos siempre de dar lo máximo, pero siempre falta ahí un poquito".

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"Es poco y corto el tiempo que tenemos para trabajar, entonces tratamos de incorporar cada momento en el entrenamiento y obviamente después en la cancha", destacó Berterame, quien sostuvo que tiene confianza en que los resultados mejoren conforme tengan más tiempo de trabajo.

"Sabemos que es un proceso, que vamos a mejorar tarde o temprano y obviamente tratar de dar lo máximo en los clubes. Todos juntos, unidos, tanto nosotros como la afición. Creo que todos estamos unidos, todos estamos para el mismo lado, todos queremos ganar, todos queremos sonreír", añadió.

Germán Berterame en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Berterame con la Selección Mexicana?

En este inicio de proceso de Rafa Márquez, el delantero de 27 años sumó minutos contra Colombia, Perú y Chile, en los dos últimos como titular, tras iingresar de cambio ante los Cafeteros. En total, sumó 149 minutos disputados, sin disparos ni oportuniddades de peligro generadas. En el encuentro en el que estuvo más activo fue ante Perú, con más toques en campo rival, aunque sin mucha progresión al frente.

Con esta Fecha FIFA, Berterame llegó a 12 compromisos jugados con la Selección Mexicana, con un total de 487 minutos y hasta ahora solo dos goles, el primero frente a Ecuador en el empate a un gol en octubre de 2025. Mientras que en enero de este año hizo el único tanto en la victoria 0-1 frente a la Selección de Bolivia.

Germán Berterame en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega de nuevo la Selección Mexicana?