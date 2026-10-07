El contundente mensaje de Obed Vargas tras la mala racha de la Selección: "No dimos la cara"

Jugadores de la Selección Mexicana en la derrota ante Chile | MEXSPORT

El volante mexicano ofreció disculpas tras la derrota ante Chile

La Selección Mexicana cerró su participación en la Fecha FIFA con una derrota de 2-0 ante Chile, de esta manera concluyeron su primera etapa con Rafael Márquez como técnico sin conocer la victoria. Tras el juego ante la Roja, Obed Vargas dio la cara por el Tri aceptando que no estuvieron a la altura de las expectativas.

El Tri arrancó su nueva era con el pie izquierdo. Pese a que su gira por Estados Unidos tuvo un buen arranque con un empate ante Colombia, los siguientes tres juegos fueron de más a menos empatando ante Perú, y cayendo tanto contra Estados Unidos y ahora ante Chile.

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Ofrecen disculpas

Al término del partido ante Chile, algunos jugadores dieron la cara ante el mal paso del Tricolor. Uno de ellos fue Obed Vargas, quien vio minutos en los cuatro encuentros de esta Fecha FIFA. El volante terminó disputando 140 minutos sin poder colaborar en anotaciones.

"Nos quedamos con esa frustración, ese coraje que no dimos la cara, que debemos de dar, no le dimos, no demostramos lo que debemos de mostrar a la gente de México y representarlos de la manera que debemos. Entonces nos vamos con esa frustración y le pedimos perdón a la afición por no poder darles los resultados que merecen", comentó Obed en entrevista para Claro Sports

Obed Vargas enfrentando a Perú con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA | MEXSPORT

Pese al mal paso, el volante de Atlético de Madrid también afirmó que conoce la mejor forma de poder ganarse a la afición, la cual terminó abucheando al equipo en sus últimos dos partidos. Incluso a, algunos jugadores como Tala Rangel, recibieron ofensas.

"Ganando, es la única forma que podemos reconectar con la gente, es ganando y dándoles resultados", concluyó el futbolista atacante.

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tras la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana volverá a la acción el próximo noviembre en lo que será, la primera verdadera prueba de Rafael Márquez al mando. El equipo se medirá a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.