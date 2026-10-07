Gilberto Mora continúa recibiendo elogios por su irrupción en el futbol mexicano y ahora fue Iván Zamorano, ex figura histórica de Chile quien reconoció el potencial del juvenil de apenas 17 años.
Zamorano habló para Claro Sports previo al amistoso entre México y Chile en Estados Unidos y no dudó en destacar las condiciones del joven mexicano, a quien considera una realidad y no solamente una promesa.
¿Qué fue lo que dijo Iván Zamorano sobre Gilberto Mora?
El andino expresó que el futbol mexicano encontró a su nuevo referente, pero hay que llevarlo con cuidado. Lo mejor para su carrera por ahora, es ir al Viejo Continente.
“Es indudable que Gilberto ya no es una sorpresa, es una realidad del futbol mexicano, es el mayor proyecto que tiene hoy el futbol mexicano”, afirmó el exdelantero chileno durante la entrevista.
Zamorano consideró que uno de los pasos más importantes en la carrera de Mora será buscar una experiencia fuera de México, lo cual, podría ayudarlo a continuar con su desarrollo profesional.
“Me parece muy importante para él emigrar al extranjero, es indudable que tiene que seguir progresando, adquiriendo experiencia, madurez”, señaló.
Zamorano también destaca su personalidad
Más allá de sus condiciones dentro de la cancha, Zamorano resaltó la manera en que Mora se ha mostrado públicamente desde que comenzó a ganar protagonismo.
Es un chico muy centrado, cada vez que lo veo dando alguna declaración se ve muy humilde, muy sencillo
“Así que me alegro por él, por el futbol mexicano de haber encontrado esta joya”, añadió Zamorano.