El resultado en Copa América de 2016 fue la mancha más grande en el proceso del técnico colombiano con el Tri

Juan Carlos Osorio tuvo una etapa prometedora con la Selección Mexicana, pues su trabajo en el Mundial de 2018 generó sensaciones positivas, a pesar de caer en los Octavos de Final ante Brasil. La crítica más grande de esa justa fue la derrota frente a Suecia, que condenó el futuro del Tri en esa edición. Sin embargo, durante dicho proceso, el colombiano sufrió una de las derrotas más duras en la historia del país, el 7-0 contra Chile.

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Así llegaba Osorio a la Copa América con México

En la Copa América Centenario, México tenía apenas siete partidos bajo las órdenes de Osorio, con todos los encuentros ganados entre amistosos y Eliminatorias Mundialistas.

La Copa América fue el primer gran reto de Osorio al frente del Tri, y las cosas iniciaron de buena forma con dos victorias y un empate en la Fase de Grupos. Los Cuartos de Final resultaron ser una pesadilla para el colombiano y sus dirigidos.

Chile, que a la postre levantó el título, no tuvo piedad con una Selección Mexicana que se mostró desconcertada. Un 7-0, que generó críticas por todos lados, fue el resultado más duro para el Tri en tiempos recientes.

Juan Carlos Osorio sale cabizbajo luego de que México fue goleado por Chile | IMAGO7

¿Qué pasó con México tras el 7-0?

Las dudas naturalmente aparecieron sobre el proyecto de Juan Carlos Osorio, a pesar de sus buenos resultados previamente. Por ello, el colombiano tuvo continuidad y dirigió la Copa Confederaciones, en la que cayó 4-1 ante Alemania en las Semifinales.

La generación de esa dura derrota se repuso para conseguir un buen papel en los torneos de mayor nivel, aunque finalmente se quedaron en las mismas instancias que antes. El 7-0 ante Chile y el 3-0 frente a Suecia, son los dos duelos que mancharon el proceso de Osorio en el Tri.