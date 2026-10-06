El juvenil abandonó recientemente la concentración de la Selección Mexicana por molestias físicas

Seis lesiones en poco más de un año son parte del historial reciente de Gilberto Mora. El juvenil mexicano ha atravesado distintos problemas físicos desde agosto de 2025 y ahora una nueva molestia en el tobillo lo obligó a abandonar la concentración de la Selección Mexicana.

El juvenil mexicano ha tenido que lidiar con diferentes problemas físicos en el último año, situación que podría convertirse en un factor a considerar ante el elevado precio que se maneja por su carta.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Cómo iniciaron las series de lesiones?

El primer episodio de este recuento ocurrió en agosto de 2025, cuando Mora presentó una lesión en el tobillo. Apenas unos meses después, entre octubre y noviembre, sufrió una fractura en la mano que lo mantuvo alejado de las canchas.

Para enero de 2026 apareció un nuevo problema, esta vez en la zona lumbar. Ese mismo mes comenzó además un proceso por pubalgia.

Gilberto Mora en entrenamiento con México | IMAGO7

La actividad volvió a verse interrumpida en septiembre de este año, cuando una lesión en el gemelo le hizo perderse un partido. Y ahora, en octubre, Mora volvió a presentar molestias en el tobillo, situación que provocó su salida de la concentración de la Selección Mexicana.

Seis lesiones

En total, son seis lesiones registradas desde octubre de 2025 hasta la fecha, un historial que inevitablemente pone sobre la mesa la interrogante de qué tan determinante puede ser el factor físico para el futuro del joven futbolista.

Mora está próximo a cumplir 18 años y su talento ya ha despertado el interés de clubes importantes. Sin embargo, ante una valoración que puede alcanzar los 50 millones de dólares, cantidad que apuntaría a un equipo élite o a un gigante de Europa.

El talento de Mora no está en discusión, pero con una cifra de esa magnitud sobre la mesa, su condición física también podría pesar en cualquier negociación.