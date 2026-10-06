¡Bombazo! Gilberto Mora apunta a Europa con una oferta de locura de un equipo grande

Según reportes, es cuestión de tiempo para que el delantero de Xolos cierre su traspaso al Viejo Continente

Parece cuestión de tiempo para que el traspaso de Gilberto Mora al futbol europeo termine por concretarse. Desde la semana pasada circula la información de que Liverpool preparaba una oferta millonaria por el jugador, pero este lunes 5 de octubre trascendió que será en próximos días que se concrete el acuerdo con Xolos de Tijuana, aunque no se confirmó que se trate de los Reds.

Según ESPN, será el próximo miércoles 14 de octubre que se cierre el acuerdo, una vez que el futbolista cumpla los 18 años y tenga la mayoría de edad. La fuente mencionada no precisó ni el club ni el monto, solo afirmó que es probable "que se anuncie un acuerdo histórico con un club grande en Europa" y que será la transferencia "más alta de un jugador de Liga MX al extranjero".

La semana pasada, se manejó que Liverpool había puesto sobre la mesa 40 millones de euros por la manera en que Mora se revalorizó al jugar con la Selección Mexicana con el dorsal 10. Mientras que este lunes, en redes sociales ha circulado la versión de que el monto final que convenció a Xolos de vender a Mora es de 50 millones.

¿Mora no jugó ante Estados Unidos por su traspaso?

En ese contexto, según ESPN, este avance en las negociaciones influyó en que México no estuviera pasado sábado en el partido del Tri contra la Selección de Estados Unidos. Dicho medio aseguró que, aunque el delantero sí presentó molestias, nunca se detallaron cuáles y que hasta el pasado miércoles sí estaba en condiciones para jugar.

Incluso, señaló, el viernes trabajo con el equipo titular en el entrenamiento y el sábado el equipo de utilería tenía previsto que jugara, hasta que se decidió de última hora que no saliera ni en la banca. Asimismo, manejó que su padre estuvo en el hotel de concentración, factores que dan pie a pensar que se priorizó el cuidado del jugador para no perjudicar su traspaso.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cuáles son los traspasos más caros de la Liga MX a Europa?

En caso de que se confirme la venta de Gilberto Mora por 50 millones de euros, será una cifra récord y muy por encima de lo visto hasta ahora en el futbol mexicano. Según Transfermarkt, hasta ahora Edson Álvarez es el jugador que salió de la Liga MX por el cual más ha pagado un club europeo, ya que en 2019, Ajax pagó entre 15 y 17 millones de euros por él.

Edson Álvarez - 15-17 millones de euros del América al Ajax (HOL) en 2019

Enner Valencia - 15 millones de euros del Pachuca al West Ham (ING) en 2014

Diego Lainez - 14 millones de euros del América al Real Betis (ESP) en 2019

Maxi Araújo - 13.7 millones de euros del Toluca al Sporting (POR) en 2024

Hirving Lozano - 12.5 millones de euros del Pachuca al PSV (HOL) en 2017