¡Oficial! México tiene rival definido para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf

La Selección de México contra la Selección de Jamaica en 2024 | IMAGO 7

Concluida la Fase de Grupos del torneo, se confirmaron los cruces de la siguiente etapa

Terminó la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf y la Selección Mexicana ya conoce a su rival para los Cuartos de Final del certamen. Será contra Jamaica que el Tri de Rafael Márquez se juegue su boleto al Final Four, el próximo noviembre.

Las fechas y horarios oficiales de los partidos todavía no están definidos. Sin embargo, de acuerdo con el programa de la Concacaf, está previsto que los partidos, de esta serie y el resto de los Cuartos de Final, se celebren entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre.

¿Cómo quedaron los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf?

Si bien quedan pendientes dos compromisos de esta etapa, no corresponden a la Liga A, en la cual México, Estados Unidos, Canadá y Panamá fueron los preclasificados. A ellos se sumaron Jamaica y Guatemala, como los dos mejores del Grupo B, y Curazao con Haití, del Grupo A.

De los cuatro clasificados, Jamaica es el que quedó en la peor posición en la actualización de julio del Ranking Concacaf, por lo que enfrentará a México, el mejor ubicado. Haití se medirá a Estados Unidos; Guatemala a Canadá, y Curazao a Panamá.

Roberto Alvarado contra la Selección de Jamaica en 2024 | MEXSPORT

Curazao vs Panamá (Ida en Estadio Ergilio Hato, vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez)

Guatemala vs Canadá (Ida en Estadio Manuel Felipe Carrera, vuelta en Canadá)

Haití vs Estados Unidos (Ida en Parque Sabina, vuelta en Estados Unidos)

Jamaica vs México (Ida en Estadio Nacional, vuelta en Estadio BBVA)

Todas las series se disputarán a dos partidos y en el caso de la de México ante Jamaica, el primer partido se disputará en Kingston. Mientras que el compromiso de vuelta se jugará en el Estadio BBVA, donde el Tri buscará sellar su pase a Semifinales.

La Selección de México contra la Selección de Jamaica en 2024 | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a México contra Jamaica?

De acuerdo con Transfermarkt, hasta ahora se han enfrentado en 29 ocasiones estas dos selecciones, con un claro dominio por parte del combinado tricolor. México suma 21 victorias, por tres empates y solo cinco derrotas.

El último descalabro del Tri fue en las Semifinales de la Copa Oro 2017, con marcador 0-1, bajo el mando de Luis Pompilio Páez, ya que Juan Carlos Osorio estaba suspendido. Desde entonces, México tiene cuatro victorias y dos empates, con 11 goles a favor y cinco en contra.