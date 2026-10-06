A 10 años del 7-0 ante Chile; Raúl Jiménez y Chucky Lozano son los únicos futbolistas sobrevivientes

A una década de la histórica goleada de Chile, solo dos jugadores de aquel partido siguen vigentes con sus selecciones

Ha pasado una década de una de las derrotas más dolorosas en la historia de la Selección Mexicana, el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016 vuelve a estar en el recuerdo. Aquel encuentro disputado el 18 de junio en el Levi's Stadium marcó a toda una generación de futbolistas mexicanos que con el paso de los años fue desapareciendo de las convocatorias del Tricolor.

Diez años después, Raúl Jiménez e Hirving Lozano son los únicos jugadores de las plantillas presentes aquella noche que continúan siendo considerados por sus respectivas selecciones nacionales y ni hablar de los entrenadores, pues el banquillo ha sufrido muchas modificaciones de parte y parte.

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El 'Lobo' y el 'Chucky', los últimos sobrevivientes

México llegó a aquel partido dirigido por Juan Carlos Osorio y con una generación encabezada por Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Miguel Layún, Héctor Herrera, Javier Hernández y Jesús Manuel Corona. Lozano fue titular ante Chile, mientras que Jiménez ingresó al inicio del segundo tiempo precisamente en sustitución del 'Chucky'.

Una década después, gran parte de aquel plantel ya se retiró del futbol profesional o dejó de ser considerado por la Selección Mexicana. Ochoa puso fin a su carrera después del Mundial de 2026, mientras que futbolistas como Néstor Araujo o 'Tecatito' Corona se mantienen activos a nivel de clubes, pero fuera de las convocatorias habituales del Tricolor.

Raúl Jiménez en la derrota 0-7 ante Chile | Imago7

Jiménez y Lozano, en cambio, continúan dentro del panorama de la Selección Mexicana y representan el último vínculo entre aquella dolorosa eliminación y el actual proceso del combinado nacional. Ambos han atravesado diferentes etapas con México, pero lograron mantenerse vigentes durante una renovación que terminó por dejar atrás a prácticamente toda aquella generación.

Chile también dejó atrás a su Generación Dorada

La situación de Chile es todavía más marcada. La llamada "Generación Dorada", responsable de los títulos de Copa América de 2015 y 2016, cerró definitivamente su ciclo en la selección con las salidas de referentes como Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Aquella noche en Santa Clara, Chile mostró una superioridad contundente con un ataque liderado por Eduardo Vargas, quien marcó cuatro goles. Edson Puch consiguió un doblete y Alexis Sánchez completó la goleada para firmar un 7-0 que permanece como una de las derrotas más abultadas en la historia del conjunto mexicano.

Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Edson Puch festejan en la goleada a México | Imago7