El entrenador nacional comentó en conferencia de prensa que el propio arquero le pidió consejos tras el partido

La derrota ante Estados Unidos caló hondo. La Selección Mexicana perdió ante su similar de las Barras y las Estrellas 3-0, gracias a los errores del equipo mexicano. Uno de los jugadores más señalados fue Raúl 'Tala' Rangel, quien regaló dos balones que terminaron con anotaciones estadounidenses.

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Sin embargo, Rafael Márquez, entrenador del Tri, aseguró que pese a todo hay mucha confianza en el arquero de Chivas. “Con Tala hay plena confianza. Sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar. Él reconoció que no fue su mejor actuación y todos nos equivocamos”.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Qué más dijo Rafael Márquez?

De igual forma, el Káiser comentó que sabe lo genera perder ante Estados Unidos, por lo que aseguró que el conjunto mexicano mejorará para el futuro. El partido ante Chile será el último de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA.

"Nos vamos a enfocar en mejorar esos lapsos en los que, por momentos, el equipo mexicano lo hace bien. Estoy muy tranquilo y enfocado en el trabajo de la Selección, junto con mi staff y los jugadores, tratando siempre de ser optimistas", sentenció.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Padilla apunta a jugar?

Por las críticas que recibió Rangel, el nombre de Álex Padilla comenzó a ser de los más solicitados para ser el titular ante Chile. Pese a que Rafa no anunció que el portero del Athletic Club jugará, sí lo mencionó en conferencia de prensa.

"Todos han tenido participación, todos han tenido minutos y hemos podido verlos. Sólo falta Padilla. No hay algo en particular por lo que no haya utilizado a Camberos; estaba dentro de los planes si se daban las circunstancias, nada más", sentenció.