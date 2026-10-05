Según reportes, la FA tiene el interés de que el Tri visite el mítico inmueble de Londres para un amistoso

El partido de Octavos de Final entre la Selección Mexicana y la de Inglaterra fue, sin duda alguna, uno de los mejores en toda la Copa del Mundo 2026. Las acciones y emociones en el campo no faltaron, mientras que en la tribuna del Estadio Azteca, la afición vibró con una pasión incomparable, que ahora la FA quiere emular con un amistoso entre ambas naciones en el Estadio de Wembley.

De acuerdo con FOX, la asociación de futbol inglesa tiene el genuino interés de organizar un partido contra el Tri en Wembley, a raíz de la relación que se formó durante el mundial. Sin embargo, por ahora no hay nada concretado, ya que dependen en gran medida del calendario, mismo que estará muy cargado para ambos equipos en 2027.

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Calendario, el principal problema para el México vs Inglaterra

De acuerdo con la fuente mencionada, por ahora el principal "enemigo" para que se cierre el acuerdo de un amistoso entre México en Inglaterra en Londres es el calendario. Lo anterior porque tanto en marzo como junio, los Tres Leones tendrían su compromiso de la UEFA Nations League, mientras que el Tri tiene la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro.

Por ahora, ninguna de las dos selecciones tiene confirmado su calendario más allá de noviembre de 2026. En el caso de México, ni siquiera tiene rival definido para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones que disputará en el Estadio BBVA, en Monterrey. Mientras que Inglaterra las dos últimas fechas de la Fase de Grupos de la Nations League en noviembre, ante Croacia y España.

Panorámica del Estadio de Wembley en Londres | AP

¿Cuándo jugó por última vez México en Wembley?

En caso de que se llegue a un acuerdo para un amistoso Inglaterra vs México en Wembley el próximo 2027, sería la primera vez en casi 30 años que el Tri visite este legendario escenario. Fue el 24 de mayo de 2010 la última ocasión que ambas selecciones se enfrentaron en una amistoso en el inmueble londinense.

En aquella ocasión, México estaba bajo el mando de Javier Aguirre y cayó 3-1, con Guillermo Franco como el autor del único tanto azteca. Mientras que el combinado inglés tenía a Fabio Capello en el banquillo y se impuso con las anotaciones de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson.