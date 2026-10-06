El entrenador no entra en pánico pese a no ganar en sus primeros tres partidos

Rafael Márquez todavía no conoce la victoria como entrenador de la Selección Mexicana después de sus primeros tres partidos al frente del equipo. El estratega del Tri comenzó su etapa con dos empates y posteriormente sufrió su primera derrota, un resultado que aumentó las críticas alrededor del combinado nacional. Ante este escenario, el exfutbolista se 'robó' la mejor táctica de Miguel Herrera para corregir pues, afirma que ahora sólo deben 'trabajar'.

El mal arranque del Tri

La Selección Mexicana inició la era de Rafael Márquez con empates frente a Colombia y Perú. Posteriormente, el conjunto nacional cayó 3-0 ante Estados Unidos, resultado que representó la primera derrota del entrenador desde que asumió el cargo y que también incrementó la presión sobre el proyecto.

Márquez reconoció que la presión forma parte del entorno de la Selección Mexicana, aunque señaló que ese aspecto no está bajo su control. Por ello, explicó que su atención está puesta en el trabajo diario con los futbolistas y en preparar al equipo para sus siguientes compromisos. El primero de ellos llegará este mismo martes en un amistoso ante Chile,

Rafa Márquez saliendo de perder su primer clásico l IMAGO7

Roba la técnica de Piojo Herrera

Durante sus declaraciones, Rafael Márquez hizo referencia a Miguel Herrera, actual entrenador del Atlante, y retomó una de las expresiones que han acompañado al técnico a lo largo de su carrera: trabajar.

"Eso está fuera de mi alcance, así que yo me preocupo por lo que está a mi alcance, que es el equipo, y me preocupa el entrenamiento de ahora que tengo, y ya mañana veremos con el partido, pero eso está fuera de mi alcance y lo único que me toca hacer es trabajar, ahora sí que, como dice el piojo, trabajar, trabajar y seguir trabajando, o sea, no hay más, tengo poco tiempo para eso y tengo que aprovecharlo al máximo, así que eso está fuera de mi alcance", comentó en conferencia de prensa.

Rafa Márquez en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La referencia a Miguel Herrera no fue una situación nueva para Márquez. Después de ser presentado por la Federación Mexicana de Futbol como parte del proyecto de la Selección Mexicana, el exjugador concedió diferentes entrevistas en las que también apareció el nombre del entrenador del Atlante.

En una de ellas, Márquez hizo referencia a la conocida expresión de Herrera y señaló: “Ahora sí como el piojo, el trabajo, el trabajo, el trabajo”.

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Márquez el primer DT en 74 años en no ganar en su primeros 3 jugos

Desde el año 2000, 14 diferentes entrenadores han estado al mando de la Selección Mexicana, Rafa Márquez es el único de ellos que no logró ganar en ninguno de sus primeros tres juegos al mando. De hecho, Rafa es el primer DT en 74 años que tras tres partidos el triunfo no llegó.