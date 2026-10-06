Johan Vásquez, Raúl Rangel, Israel Reyes y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana en amistoso | MEXSPORT

Israel Reyes, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda fueron los mexicanos más destacados en los primeros tres partidos del nuevo ciclo

La Selección Mexicana ha tenido tres partidos amistosos bajo las órdenes de Rafael Márquez, encuentros que han servido para observar diferentes alternativas. Dentro de estos compromisos, algunos futbolistas han destacado por sus actuaciones individuales y por las valoraciones recibidas después de cada encuentro.

Israel Reyes y Gilberto Mora destacan ante Colombia

En el primer partido, frente a Colombia, Israel Reyes fue el mexicano mejor valorado, con una calificación de 8.1 según Soccerway. El defensor superó a Jesús Gallardo, quien obtuvo 7.8, y Johan Vásquez, con 7.7, en un encuentro que terminó con empate 1-1.

En ese mismo partido apareció Gilberto Mora, quien se convirtió en uno de los protagonistas al marcar el gol del empate ante Colombia.

El juvenil aprovechó los minutos recibidos y dejó una de las actuaciones individuales más llamativas de ese encuentro, aunque posteriormente no pudo tener continuidad debido a molestias físicas.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Para el segundo compromiso, ante Perú, el mejor mexicano valorado fue Víctor Guzmán, con 7.8. El defensor también tuvo una aportación directa en el marcador al conseguir el gol del empate 1-1, aprovechando la oportunidad que recibió dentro de la rotación realizada por Márquez.

Orbelín Pineda fue el mejor ante Estados Unidos

Finalmente, en el duelo ante Estados Unidos, que terminó con una derrota de 3-0, Orbelín Pineda fue el mexicano mejor valorado, con 7.4.

El mediocampista estuvo por encima del resto de los seleccionados mexicanos en las calificaciones del encuentro, pese a que el equipo no pudo evitar la derrota ante el conjunto estadounidense.

Orbelín Pineda en el juego amistoso entre México y Perú | MEXSPORT

De esta manera, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda fueron los mexicanos mejor valorados en cada uno de los tres partidos, mientras que Gilberto Mora también dejó su huella con su gol ante Colombia.