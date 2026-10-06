Cuarta prueba para Rafa Márquez en su corta gestión ante un rival recordado de mala manera

La Selección Mexicana enfrentará a Chile este martes 6 de octubre de 2026 en un partido amistoso correspondiente al cierre de la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos, y está programado para comenzar a las 8:30 PM, además de poder disfrutarse a través de Canal 5, Canal 7, Prime Video y Claro Sports.

El Tricolor llegará a este compromiso con la necesidad de conseguir un resultado positivo bajo el mando de Rafael Márquez. El entrenador mexicano todavía busca su primera victoria al frente de la Selección Mayor después de una serie de resultados que han aumentado la presión alrededor del nuevo proceso.

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¿Cómo llegan los equipos?

México viene de empatar 1-1 ante Colombia y Perú, además de sufrir una derrota por 3-0 frente a Estados Unidos. Ahora, el duelo contra Chile representa una nueva oportunidad para mostrar avances y comenzar a consolidar una idea futbolística de cara a los próximos compromisos internacionales.

Márquez, sin embargo, tendrá que realizar ajustes en su convocatoria debido a algunas ausencias. Luis Romo quedó fuera por una lesión muscular, mientras que Gilberto Mora abandonó la concentración, por lo que el cuerpo técnico deberá modificar sus opciones para conformar el once titular.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Chile tampoco atraviesa por su mejor momento. La Roja se encuentra en plena renovación generacional después de quedar fuera de los puestos de clasificación mundialista y llegará tras sufrir derrotas consecutivas en sus recientes partidos amistosos, primero 1-0 ante Canadá y posteriormente 4-2 frente a Estados Unidos.

Además del atractivo deportivo, la jornada tendrá un momento especial antes del inicio del encuentro. La organización del MexTour realizará la ceremonia “¡Gracias, Memo!” en homenaje a Guillermo Ochoa, quien puso fin a su carrera después del Mundial de 2026. Como parte del reconocimiento, el histórico exportero de la Selección Mexicana participará en el encendido del pebetero olímpico del Coliseo de Los Ángeles.

Guillermo Ochoa tras la eliminación de México en la Copa del Mundo | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo del Tri?