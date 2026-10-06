Quiñones encabeza la Selección Mexica en 2026; Vázquez y Reyes completan el podio de evaluaciones

Julián Quiñones y Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El delantero del Tri es el jugador con mejor evaluación en lo que va de este año, por delante de los defensas

Julián Quiñones es, de acuerdo con los datos de Statiskicks, el jugador mejor evaluado de la Selección Mexicana en lo que va de 2026, ya que el delantero registra una calificación promedio de 7.30, producto de sus actuaciones con el Tricolor entre enero y el 29 de septiembre, considerando únicamente futbolistas con al menos cinco apariciones.

El segundo puesto corresponde a Johan Vázquez, quien suma un promedio de 7.26 después de disputar nueve encuentros y acumular 777 minutos. El podio lo completa Israel Reyes, defensor del América, con una valoración de 7.21 en 12 partidos y 645 minutos.

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Quiñones, líder de la evaluación

El atacante no solamente aparece como el mejor valorado en el balance general del año. Su desempeño también fue destacado durante la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el análisis publicado por FIFA sobre el torneo, Quiñones fue señalado junto con Roberto Alvarado como uno de los “componentes claves a la ofensiva” del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La FIFA destacó especialmente la participación de Quiñones en la generación ofensiva, ya que estuvo involucrado en la misma posesión en la que se marcaron siete de los 10 goles de México en el mundial, además de su capacidad para moverse desde la banda izquierda hacia zonas interiores.

Alvarado y Brian Gutiérrez completan el Top 5

En el cuarto lugar del ranking aparece Brian Gutiérrez, con una calificación promedio de 7.15, tras 11 partidos y 619 minutos.

Israel Reyes y Johan Vásquez con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El top 5 lo completa Roberto Alvarado, quien registra 7.12 en 13 encuentros y 846 minutos. El futbolista de Chivas también recibió un reconocimiento de FIFA por su actuación en el Mundial, principalmente por su función sobre la banda derecha y su participación en los centros al área.

Detrás aparecen Raúl Jiménez (7.03), Luis Chávez (7.02), Edson Álvarez (6.97), Raúl Rangel (6.96) y Luis Romo (6.95), de acuerdo con el ranking de Statiskicks.