La Selección Femenil en un partido amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO 7

El equipo de Pedro López tiene 22 partidos en México y con más amistosos que los disputados por el equipo varonil

¿El verdadero Tri mexicano? La Selección Femenil se prepara para un par de amistosos ante Jamaica, a jugarse en Aguascalientes y Querétaro. Será la primera vez que el equipo femenino visite estas dos ciudades y con ello sumará 13 estadios mexicanos recorridos desde 2022, número que contrasta ampliamente con el equipo varonil que juega sus amistosos en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de la propia Selección Mexicana, desde que comenzó la era de Pedro López con el Tri Femenil -en septiembre de 2022- el equipo ha disputado 22 partidos en México, con 16 triunfos y seis empates. De esos, cuatro corresponden a partidos oficiales de clasificación en la Concacaf, el resto han sido juegos amistosos.

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Este dato contrasta con la selección varonil, que desde octubre de 2022 hasta la fecha tiene 19 partidos jugados en territorio azteca, pero solo ocho corresponden a compromisos amistosos. El resto son juegos oficiales en los que el Tri está obligado a jugar en México, por ejemplo en la Liga de Naciones Concacaf.

De hecho, desde 2022, el año en el que más partidos tuvo la Selección Mexicana ante su público fue este 2026 con nueve, de los cuales cinco fueron en la Copa del Mundo 2026. En contraste, desde finales de 2022, el equipo varonil ha jugado 45 compromisos en Estados Unidos, por 32 que la femenil tiene en el extranjero y solo diez en el vecino del norte; cinco de ellos amistosos.

Jugadoras de la Selección Mexicana agradecen a la afición en Mérida | IMAGO 7

¿Qué ciudades ha visitado la Selección Femenil?

En cuanto a la Selección Femenil, además de Ciudad de México y sus próximas visitas en Querétaro y Aguascalientes, ha pasado por estadios que difícilmente recibirán a la varonil por el aforo y la infraestructura. Ejemplo de ello son el Estadio Tlahuicole en Tlaxcala o el Estadio Carlos Iturralde Rivero en Mérida.

Las ciudades visitadas por el Tri femenil en los últimos cuatro años son: Zacatecas, León, Tlaxcala, Juárez, Pachuca, Toluca, Zacatepec, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún. A estas 11 sedes se sumarán en próximos días Aguascalientes y Querétaro para los juegos ante Jamaica.

La Selección Femenil celebra en un amistoso celebrado en Tlaxcala | IMAGO 7

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil?