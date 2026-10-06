Germán Berterame se lamenta no concretar una oportunidad de gol | AP

El delantero respaldó el trabajo del nuevo técnico del Tricolor y aseguró que se han visto aspectos positivos

Germán Berterame pidió paciencia para el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, pues considera que el equipo ha mostrado aspectos positivos pese al poco tiempo de trabajo que ha tenido con el nuevo cuerpo técnico.

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“Sabemos que es un proceso que tratamos de seguir demostrando lo que venimos trabajando, el poco tiempo que le toca a Rafa cuando venimos y tratamos de mostrarle a él todo lo que venimos trabajando”, explicó el delantero en entrevista con TUDN.

Berterame reconoce que fue doloroso caer ante Estados Unidos

El atacante también habló de la derrota 3-0 ante Estados Unidos, resultado que representó el primer descalabro de México en la nueva etapa. Antes, el Tricolor había empatado 1-1 contra Colombia y 1-1 frente a Perú.

Luis Romo, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | IMAGO7

“Es un golpe duro, muy fuerte, sabíamos que teníamos para más, es futbol, tenemos que dar vuelta a la página, tenemos una revancha nueva”, señaló Berterame.

Ahora México tendrá una nueva oportunidad este martes 6 de octubre, cuando enfrente a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Será el cuarto amistoso de esta nueva etapa y el último compromiso del Tricolor en esta Fecha FIFA.

La falta de gol también preocupa al delantero

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Berterame en el juego ante Bolivia | MEXSPORT

Berterame fue cuestionado por la ausencia de goles de los delanteros durante estos encuentros y reconoció que existe el deseo de marcar, aunque destacó que los atacantes también cumplen otras funciones dentro del terreno de juego.

“No sé si es presión, pero es las ganas que los tres queremos hacer un gol, también somos 9, hacemos el trabajo sucio, de defender, ayudar al equipo, dar lo mejor”, explicó.