El portero sería uno de los cambios que haría Rafa Márquez para el amistoso ante Chile

La primera Fecha FIFA de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez está por finalizar y uno de los cambios destacados en su alineación sería la titularidad de Alex Padilla. El portero de Athletic Bilbao es el único sin minutos hasta ahora, por lo que el juego ante Chile será su oportunidad de demostrar que puede quitarle la titularidad a Raúl 'Tala' Rangel.

El arquero de Chivas se afianzó este año como primer arquero del Tri. Sin embargo, el pasado fin de semana cometió dos graves errores contra Estados Unidos, con lo que comenzó la crítica sobre la necesidad de una nueva alternativa bajo los tres palos. En ese contexto, según Claro Sports, Padilla fue el elegido por el estratega para el compromiso de este martes.

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Ante Colombia, el portero titular de México fue Rangel, pero ante Perú fue Óscar García quien salió al campo. Por lo que desde antes de los errores del 'Tala', existía la posibilidad de que Padilla jugara ante Chile, para que de esa forma Rafa Márquez pueda observar a todos los porteros en este inicio de proceso.

Alex Padilla en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Alex Padilla ya debutó con la Selección Mexicana?

En caso de que se confirme la titularidad del portero de Athletic Club, será su primer partido bajo los tres palos como arquero tricolor. Hasta ahora, Padilla ha estado convocado en cinco compromisos, pero en todos se quedó en el banquillo de suplentes, por lo que Rafa Márquez puede darle la oportunidad de debutar.

Antes de los partidos de esta Fecha FIFA, Padilla fue suplente en la victoria 1-0 contra Bolivia en mayo de 2024, todavía con Jaime Lozano como técnico. En septiembre de ese mismo año, ya con Javier Aguirre, se quedó en la banca en el triunfo 3-0 frente a Nueva Zelanda y en el empate sin goles frente a Canadá.

Los porteros de la Selección Mexicana en entrenamiento | MEXSPORT

Rafa Márquez analiza cargas de trabajo

Para este último partido de preparación, el Tri tendrá varias ausencias entre las que destacan Gilberto Mora e Hirving Lozano. Además de eso, es probable que el técnico decida hacer rotaciones para administrar la carga de trabajo de jugadores como Johan Vásquez y Orbelín Pineda, que son los que más minutos han sumado.

Por otra parte, está el caso de Jesús Gallardo, quien ha tenido actividad suficiente, pero por ahora es la única opción nominal como lateral por izquierda tras la expulsión de Mateo Chávez. El jugador de Toluca jugó medio tiempo contra Estados Unidos, por lo que parece estar en óptimas condiciones para salir de inicio este martes de nuevo.