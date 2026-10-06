Guillermo Ochoa tendrá un nuevo reconocimiento con la Selección Mexicana, pero el escenario elegido para homenajearlo no podía tener un rival más incómodo. El Tricolor se medirá este martes a Chile en Los Ángeles, y no podemos evitar recordar el 7-0 de la Copa América 2016.
Guillermo Ochoa reaparece con visita al Leganés de España
La Federación Mexicana de Futbol y los organizadores del MexTour prepararon una ceremonia para reconocer a ‘Memo’ Ochoa antes del encuentro en el Los Angeles Memorial Coliseum.
El homenaje de esta noche llega, sin embargo, en un momento poco favorable para el Tricolor. El equipo dirigido por Rafael Márquez todavía no consigue una victoria en esta Fecha FIFA: empató frente a Colombia, volvió a igualar ante Perú y posteriormente cayó 3-0 frente a Estados Unidos.
Los resultados ya provocaron críticas alrededor del combinado nacional y los abucheos comenzaron a aparecer en las tribunas. Y es que mientras México busca cerrar esta gira con una victoria, el exarquero recibirá un reconocimiento frente al rival que inevitablemente recuerda aquella histórica goleada.
Han pasado 10 años de aquel día, cuando Chile goleó 7-0 a México en la Copa América. Ochoa fue titular y recibió siete goles que quedaron marcados como uno de los capítulos más amargos del Tricolor.
Segundo homenaje de Memo
No será, además, el primer reconocimiento que recibe Ochoa durante este ciclo. En el Mundial 2026 tuvo una despedida especial cuando ingresó de cambio ante Chequia, recibió el gafete de capitán y fue ovacionado por la afición en el Estadio Banorte.
¿Cuándo es el homenaje?
El homenaje está programado para este martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum, antes del silbatazo inicial del México contra Chile. Una noche que pretende ser de reconocimiento para Ochoa, pero que también pondrá nuevamente sobre la mesa un recuerdo que el futbol mexicano difícilmente ha podido olvidar.