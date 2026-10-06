México vs Chile apunta a gran entrada: más de 50 mil boletos vendidos en Los Ángeles

El equipo tricolor contará con el apoyo de su gente pese a haber sido goleados ante Estados Unidos

Los Ángeles se prepara para recibir nuevamente a la Selección Mexicana y la respuesta de la afición ya se refleja en las taquillas. Más de 50 mil boletos han sido vendidos para el partido entre México y Chile, que se disputará este martes en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum.

¿En dónde se juega el cuarto partido al mando de Rafa?

El inmueble, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, cuenta con una capacidad cercana a los 77 mil espectadores, por lo que todavía existe margen para que más aficionados se sumen al último compromiso del Tricolor en esta Fecha FIFA.

Los precios también ofrecen diferentes opciones para los seguidores. Los boletos parten desde los 67 dólares, alrededor de 1200 pesos mexicanos, mientras que las localidades más exclusivas alcanzan los 595 dólares, es decir, poco más de 10 mil pesos mexicanos.

LOS ANGELES MEMORIAL COLISEUM

El encuentro ante Chile tendrá además un ingrediente especial para la afición mexicana, pues Guillermo Ochoa está listo para reencontrarse con el Tricolor.

Guillermo Ochoa ya está listo para su homenaje

El histórico guardameta ya arribó al hotel de concentración de la Selección Mexicana en Los Ángeles y será homenajeado esta noche durante el partido frente a La Roja.

Así, mientras la venta de entradas continúa, el Memorial Coliseum se prepara para una noche especial, con el último partido de México en esta Fecha FIFA y el reconocimiento Memo Ochoa.