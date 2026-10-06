Andrés Guardado y Rafa Márquez contra sus fantasmas del 7-0 ante Chile

Andrés Guardado y Rafa Márquez en su visita a Coapa | GINA SÁNCHEZ

Diez años después, el destino vuelve a cruzarlos con La Roja

Hay partidos que pasan a la historia y otros que, aunque transcurran los años, permanecen como una cuenta pendiente. Para Andrés Guardado, el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario fue una de esas noches difíciles de borrar.

¿Cuál es el recuerdo de Guardado de ese 7-0?

Diez años después, el destino vuelve a cruzarlo con La Roja, aunque ahora desde un lugar muy distinto y acompañado por Rafael Márquez.

Andrés Guardado, en Selección Mexicana, en el Estadio Banorte | IMAGO7

Hoy ambos forman parte de una nueva etapa del Tricolor: Rafa como director técnico y Andrés como uno de sus auxiliares.

“Yo no he querido volverlo a ver, lo poco que he vuelto a ver fue del análisis que hicimos ahora que fuimos con la Selección y que Osorio nos demostró lo que hicimos mal y lo que hicimos bien... hubo muchas cosas que hicimos mal, pero el 7-0 también engaña”, explicó en 2016 a ESPN.

Juan Carlos Osorio sale cabizbajo luego de que México fue goleado por Chile | IMAGO7

La revancha

Ahora el escenario es diferente. Márquez y Guardado no estarán dentro del campo buscando revancha, sino al frente de un nuevo proyecto que tiene como objetivo preparar al equipo para el Mundial.

De aquel once inicial que dirigió Osorio hace una década, solamente Hirving Lozano permanece entre los convocados aunque no podrá participar debido a problemas físicos.

Héctor Herrera y Diego Reyes en lamento, durante partido México vs Chile | IMAGO7

El tiempo cambió los papeles. Guardado, referente dentro de la cancha, ahora acompaña desde el cuerpo técnico; Márquez, que aquella noche fue testigo de la goleada, ahora tendrá la responsabilidad de dirigir al Tricolor.