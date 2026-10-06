Hay partidos que pasan a la historia y otros que, aunque transcurran los años, permanecen como una cuenta pendiente. Para Andrés Guardado, el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario fue una de esas noches difíciles de borrar.
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¿Cuál es el recuerdo de Guardado de ese 7-0?
Diez años después, el destino vuelve a cruzarlo con La Roja, aunque ahora desde un lugar muy distinto y acompañado por Rafael Márquez.
Hoy ambos forman parte de una nueva etapa del Tricolor: Rafa como director técnico y Andrés como uno de sus auxiliares.
“Yo no he querido volverlo a ver, lo poco que he vuelto a ver fue del análisis que hicimos ahora que fuimos con la Selección y que Osorio nos demostró lo que hicimos mal y lo que hicimos bien... hubo muchas cosas que hicimos mal, pero el 7-0 también engaña”, explicó en 2016 a ESPN.
La revancha
Ahora el escenario es diferente. Márquez y Guardado no estarán dentro del campo buscando revancha, sino al frente de un nuevo proyecto que tiene como objetivo preparar al equipo para el Mundial.
De aquel once inicial que dirigió Osorio hace una década, solamente Hirving Lozano permanece entre los convocados aunque no podrá participar debido a problemas físicos.
El tiempo cambió los papeles. Guardado, referente dentro de la cancha, ahora acompaña desde el cuerpo técnico; Márquez, que aquella noche fue testigo de la goleada, ahora tendrá la responsabilidad de dirigir al Tricolor.
Chile vuelve a aparecer en el camino de ambos, justo cuando México intenta escribir una historia diferente. El 7-0 ya quedó atrás, pero cada reencuentro con La Roja inevitablemente trae a la memoria aquella noche de Santa Clara.