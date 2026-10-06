¿Se acabó la magia? Esto sucedió con la generación dorada de Chile

La gran época de aquel bicampeonato de Copa América han pasado a la historia

Chile parecía haber encontrado la fórmula para competir contra cualquiera. La selección que durante décadas había buscado un gran título internacional encontró en un grupo de futbolistas una combinación extraordinaria de carácter, talento y experiencia. Bajo la conducción de Jorge Sampaoli, primero, y Juan Antonio Pizzi, después, para lograr un histórico bicampeonato en América.

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¿Los jugadores que se retiraron?

Claudio Bravo en el arco; Gary Medel y Gonzalo Jara en la defensa; Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en el mediocampo; y Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en ataque fueron algunos de los nombres que construyeron una de las etapas más exitosas de La Roja.

La mayoría de aquellos futbolistas ya abandonaron el escenario internacional o se encuentra en la parte final de sus carreras. Claudio Bravo dejó los guantes después de una trayectoria que incluyó al Barcelona y al Manchester City.

Claudio Bravo festeja gol de Chile contra México | IMAGO7

Mientras que, Gonzalo Jara y Jean Beausejour también cerraron sus etapas como profesionales. Mauricio Isla, otro de los habituales titulares de aquella época, anunció su retiro en 2026, poniendo otro punto final a esa generación.

Los jugadores que sigue activos

Arturo Vidal regresó a Colo Colo para afrontar una nueva etapa de su carrera, mientras Charles Aránguiz volvió al futbol chileno y retomó su vínculo con Universidad de Chile. Gary Medel también regresó al campeonato local con Universidad Católica.

Alexis Sánchez ha sido uno de los últimos grandes referentes en mantenerse en el futbol de alto nivel. Después de recorrer clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, el delantero chileno decidió continuar su carrera en Norteamérica y en 2026 se incorporó al CF Montréal.

Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Edson Puch festejan en la goleada a México | Imago7

Eduardo Vargas también experimentó una carrera marcada por distintos cambios de club y de país. El delantero que terminó como máximo goleador de la Copa América 2015 pasó por el futbol europeo, México y Brasil antes de regresar a Chile con Universidad de Chile.

Durante el auge de la Generación Dorada, una gran cantidad de integrantes de La Roja competía regularmente en las principales ligas europeas. Hoy aparecen nuevos nombres como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda, Marcelino Núñez y Francisco Sierralta, pero el relevo todavía no ha conseguido reproducir la concentración de talento que tuvo aquella camada.

Eduardo Vargas celebra un gol en la Copa América Centenario | IMAGO7