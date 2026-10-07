Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa | MEXSPORT

Alex Padilla tendrá sus primeros minutos con el Tri en la Fecha FIFA

La portería de la Selección Mexicana tendrá un nuevo rostro ante Chile. Alex Padilla recibirá la confianza de Rafael Márquez y será el encargado de defender el arco del Tricolor, en lo que representará su primera aparición con el representativo mayor.

El guardameta del Athletic Club era el único de los tres porteros convocados para esta Fecha FIFA que todavía no había tenido participación, por lo que el cuerpo técnico decidió darle minutos en el duelo ante La Roja.

Podría interesarte Futbol Después de los errores ante Estados Unidos, Rafael Márquez confía en el Tala Rangel

La intención de Márquez es observar de cerca al arquero quien ha desarrollado parte de su carrera en Europa y busca consolidarse dentro de las opciones para futuras convocatorias.

“Sí queremos verlo, es un jugador joven con futuro, está trabajando muy bien en Europa a pesar de que no tiene muchos minutos queremos analizarlo, verlo, para futuras convocatorias” , dijo Rafael Márquez previo al partido ante Chile con Claro Sports.

Alex Padilla en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Con esta decisión, el cuerpo técnico completa la rotación en la portería durante esta Fecha FIFA y podrá evaluar a los tres guardametas llamados para esta concentración.

Padilla cuenta además con experiencia internacional pues representó a España con la Sub 19 y posteriormente optó por defender los colores de México, con participación en la categoría Sub 23.

Alex Padilla, portero mexicano en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT