Rafael Márquez sorprende con su XI ante Chile; Álex Padilla como titular

Rafael Márquez sorprende con su XI ante Chile; Álex Padilla como titular | MEXSPORT

El Tricolor presenta varias novedades respecto al duelo ante Estados Unidos, con Érik Lira como capitán y Padilla como arquero titular para el cierre de la Fecha FIFA

Rafael Márquez ya tiene definido al equipo que buscará cerrar con una victoria la Fecha FIFA ante Chile, y hay varias novedades respecto al partido frente a Estados Unidos.

Podría interesarte Futbol Rafa Márquez hace cambios drásticos en su alineación; Tala Rangel va a la banca

Álex Padilla, la novedad

Álex Padilla tendrá su primera titularidad con la Selección Mexicana Mayor en este proceso, mientras que Érik Lira será el capitán del Tricolor.

XI de México:

Álex Padilla

Dagoberto Espinoza Israel Reyes Everardo López Jesús Gallardo

Érik Lira (C) Álvaro Fidalgo Obed Vargas

Roberto Alvarado Armando González Germán BerterameÁlex Padilla

Alex Padilla en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El encuentro ante Chile será el último compromiso de México en esta Fecha FIFA y representa una nueva oportunidad para Márquez de probar futbolistas y encontrar respuestas después de la derrota ante Estados Unidos.

Con este equipo, el cuerpo técnico también tendrá la posibilidad de observar a jugadores que buscan consolidarse dentro de la Selección Mexicana. El duelo ante Chile será una nueva prueba para Márquez, en este nuevo ciclo.

El Tricolor se presenta esta noche en el Los Angeles Memorial Coliseum, donde se espera una gran entrada para acompañar al equipo en su último compromiso de esta Fecha FIFA.