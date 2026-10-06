Con todo y dorsal en la camiseta, el 11 de los Choriceros subió una historia entrenando con el verde como color predominante

Uno de los jugadores más queridos en el actual plantel por parte de la afición del Toluca es el atacante brasileño Helinho, quien ha sido protagonista de varios momentos importantes en la historia reciente del plantel además de ya haber sido campeón. De manera todavía más reciente, el 11 de los Diablos, apareció entrenando en el gimnasio mientras vestía una camiseta de la Selección Mexicana.

Algo de lo más interesante de todo esto es que no solo vestía la camiseta con la que el Tri jugó la Copa del Mundo 2026, sino que el futbolista carioca también lució la personalización de la misma, con su nombre y su característico número 11.

¿Guiño al futuro?

Las imágenes vistas en las redes de Helinho han puesto a pensar a los aficionados, pues el gesto no parece solamente una cortesía de utilizar el jersey del país en el cual juega y reside mientras entrena en el gimnasio, más bien parece una opción para el futuro más lejano cuando pudiera ser naturalizado y jugar con el cuadro azteca.

Y es que, aunque por el momento eso no podría suceder, sí es una opción en el futuro para el brasileño; sin embargo, tendría que hacer el famoso One Time Switch, esto porque ha jugado con categorías menores en Brasil, teniendo incluso un tercer lugar con la Sub-17 en el Mundial de la categoría en 2017.

Helinho entrena con la camiseta del Tri | Captura de pantalla

Otro de los requisitos que deberá cumplir Helinho si quiere meterse a la Selección Mexicana en algún momento de su vida es cumplir con cinco años continuos de residencia en México, de los cuales ya lleva dos, pues con tres más, es decir, en 2029, se cumpiría el plazo para poder ir de lleno a buscar el One Time Switch si así lo quisiera.

Helinho se consolida como pieza clave de Toluca

La renovación de Helinho también representa un voto de confianza a uno de los futbolistas que mayor peso ha adquirido en el ataque escarlata durante los últimos torneos. Desde su llegada en 2024, el brasileño logró hacerse de un lugar importante en el esquema del equipo y respondió con goles y asistencias en momentos determinantes.

Su rendimiento también estuvo acompañado por una de las etapas más exitosas en la historia reciente del Toluca. Helinho formó parte del plantel que conquistó el bicampeonato de Liga MX y apareció en partidos decisivos, como la Final del Apertura 2025 ante Tigres y la de la Leagues Cup 2026 frente a Monterrey.

Helinho tras la firma de su renovación de contrato con Toluca | tolucafc.com