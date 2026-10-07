La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana

La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Armando ‘Hormiga’ González ha tenido poca producción ofensiva con la Selección Mexicana, pues apenas registra un gol y una asistencia en sus primeras apariciones con el Tricolor

Armando González llegó a la Selección Mexicana como una de las grandes apuestas para el ataque rumbo al Mundial 2026 por sus grandes actuaciones con Chivas. El delantero del Olympiacos no fue tomado mucho en cuenta por Javier Aguirre y con Rafa Márquez se le ha visto con buenas cosas, pero sin ser contundente ante el arco.

Pese a dar el salto a Europa y seguir con su fluencia goleadora, la ‘Hormiga’ todavía no ha conseguido consolidarse como una solución goleadora para el Tri. El atacante suma un gol y una asistencia, ambos conseguidos frente a Islandia en febrero de 2026.

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La ‘Hormiga’ solamente ha marcado una vez con el Tri

El único gol de Armando González con la Selección Mexicana llegó el 25 de febrero de 2026, durante la goleada 4-0 sobre Islandia. El delantero apareció dentro del área para aprovechar un centro raso de Jesús Gallardo y marcar el segundo tanto del encuentro.

Además de aquella anotación, González también participó directamente en el primer gol mexicano, pues asistió a Richard Ledezma para abrir el marcador. De esta manera, su actuación ante Islandia representa hasta ahora su partido más productivo con el Tricolor.

Desde entonces, la producción goleadora del atacante no ha aumentado al mismo ritmo que las expectativas que generó su irrupción en el futbol mexicano. La falta de continuidad y sus pocos minutos en algunos compromisos han limitado sus oportunidades frente al arco.

¡Claro! Te lo ordeno en una tabla limpia: Rival Resultado Marcador Minutos Goles Asistencias Amarillas Rojas Calificación Fecha Chile P 0-2 64 0 0 0 0 5.7 3 oct EE. UU. P 3-0 18 0 0 0 0 5.6 29 sept Perú E 1-1 0 0 0 0 0 — 26 sept Colombia E 1-1 74 0 0 0 0 6.5 4 jun Serbia G 5-1 0 0 0 0 0 — 30 may Australia G 1-0 0 0 0 0 0 — 22 may Ghana G 2-0 45 0 0 0 0 6.2 31 mar Bélgica E 1-1 22 0 0 0 0 6.0 28 mar Portugal E 0-0 12 0 0 0 0 5.9 25 feb Islandia G 4-0 66 1 1 0 0 8.5 25 feb

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Pocos minutos durante el Mundial 2026

González consiguió formar parte de la convocatoria de México para el Mundial 2026, después de convencer a Javier Aguirre con sus actuaciones previas. El delantero cumplió así uno de los objetivos más importantes de su carrera y debutó en una Copa del Mundo ante Sudáfrica.

Sin embargo, su participación en el torneo fue reducida. Ante Sudáfrica ingresó durante los últimos minutos del encuentro, mientras que el protagonismo ofensivo del Tricolor estuvo principalmente en Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La situación dejó a la ‘Hormiga’ con poco margen para demostrar su capacidad goleadora en el escenario más importante del futbol internacional. A pesar de ello, su presencia en la convocatoria confirmó que Aguirre lo consideraba una pieza con potencial para el futuro del ataque mexicano.

Armando González calentando en un partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

El reto de convertir su potencial en goles

El contraste entre sus números con Chivas/Olympiacos y la Selección Mexicana es uno de los principales puntos de atención en su proceso. González llegó al Mundial después de una temporada en la que marcó 24 goles con el Guadalajara, cifra que ayudó a que se ganara un lugar en la lista definitiva de México, y con el Olympiacos lleva 4 goles y una asistencia en sus primeros encuentros oficiales con el club de Grecia.

Ahora, el reto para la ‘Hormiga’ será trasladar esa capacidad goleadora al Tricolor. Con un gol y una asistencia en sus primeras apariciones internacionales, el delantero todavía tiene camino por recorrer para convertirse en una alternativa constante para México.