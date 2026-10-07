El Tricolor volvió a quedarse sin respuestas y cerró la Fecha FIFA con una derrota de 2-0 ante Chile, extendiendo la falta de victorias en el inicio del proceso de Rafael Márquez

Los cambios llegaron, las oportunidades también, pero el resultado volvió a ser el mismo. México no pudo. El equipo dirigido por Rafael Márquez cerró la Fecha FIFA sin conocer la victoria y terminó con una derrota de 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Un primer tiempo donde Padilla pudo lucir

El ambiente comenzó con ilusión en las tribunas. Un total de 56 mil 529 aficionados acudieron al histórico inmueble angelino para acompañar al Tricolor, pero conforme avanzaron los minutos, el equipo mexicano fue perdiendo claridad y el público comenzó a desesperarse. Los gritos de apoyo dieron paso al grito prohibido desde las tribunas.

México tuvo modificaciones respecto a sus anteriores encuentros, incluido el debut de Alex Padilla como titular en la portería. Rafael Márquez movió sus piezas en busca de una reacción, pero el funcionamiento colectivo volvió a quedar lejos de lo esperado. Al Tricolor le costó generar peligro y, sobre todo, encontrar la conexión entre sus hombres de ataque.

México y Chile buscando todo por el gol que marque la diferencia | MEXSPORT

El festival de Chile comenzó el segundo tiempo

Chile, en cambio, encontró lo que México no tuvo: contundencia. Al minuto 56, Maximiliano Gutiérrez apareció para abrir el marcador después de una asistencia de Gonzalo Tapia, quien recuperó el balón en medio campo y permitió que la jugada terminara dentro del área mexicana.

El golpe fue inmediato para un equipo que todavía no terminaba de acomodarse. Apenas habían pasado unos minutos cuando Chile volvió a encontrar espacios y México recibió un segundo golpe que terminó por sentenciar la noche.

Al 65', Johan Vásquez, quien llevaba apenas 55 segundos sobre el terreno de juego, quedó tendido en el césped durante la acción que terminó con la anotación de Vicente y Darío Osorio. En apenas 11 minutos, Chile había encontrado dos goles y había expuesto una de las principales carencias del equipo mexicano durante esta Fecha FIFA.

Jugadores de Chile festejan el 1 a 0 ante México | MEXSPOST

Rafael Márquez intentó corregir con movimientos desde el banquillo. México buscó adelantar líneas y tener mayor presencia ofensiva, pero las modificaciones no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro. El Tri siguió sin encontrar esa conexión que le permitiera transformar la posesión y los intentos en verdadero peligro.

Y así se fue la noche en Los Ángeles. México no pudo ante Chile y tampoco pudo ganar durante esta Fecha FIFA. El empate ante Colombia y la derrota frente a La Roja dejaron al equipo de Rafael Márquez con una tarea pendiente: encontrar respuestas y, sobre todo, una conexión futbolística que hasta ahora no termina de aparecer.