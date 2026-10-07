La llama del pebetero volvió a encenderse en el Los Angeles Memorial Coliseum, pero esta vez el protagonista no fue una competencia olímpica

En la previa del México vs. Chile, el histórico recinto angelino se iluminó para rendir homenaje a Guillermo Ochoa, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria con la Selección Mexicana y sus seis participaciones mundialistas.

De manos de Enrique Nieto, representante de la Federación Mexicana de Futbol, Ochoa recibió el reconocimiento y una camiseta con el número 13, dorsal que lo acompañó durante buena parte de su historia con el Tricolor.

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Una leyenda en la extensión de la palabra

El momento más emotivo llegó cuando en las pantallas del estadio comenzaron a aparecer mensajes de aficionados recordando algunas de las atajadas y momentos que protagonizó el arquero con la Selección Mexicana. Ochoa observó las imágenes y las palabras de los seguidores visiblemente conmovido, al borde de las lágrimas.

Las muestras de cariño continuaron desde las tribunas del Coliseum, donde aficionados mexicanos desplegaron una enorme manta con el mensaje “Thank You Memo”, como reconocimiento a una carrera que lo convirtió en uno de los rostros más identificables del futbol mexicano.

Rafa Márquez y Guillermo Ochoa tuvieron un momento antes del México vs. Chile | MEXSPORT

Con el pebetero encendido y la manta extendida en las gradas, el homenaje tomó un significado especial en una noche en la que Ochoa fue reconocido por su recorrido con el combinado nacional, después de haber estado en seis Copas del Mundo.

El arquero recibió el cariño de los aficionados mientras las imágenes de sus atajadas aparecían en las pantallas del inmueble.

Así, antes de que comenzara el México vs. Chile, el Coliseum se convirtió en escenario de un reconocimiento para Ochoa, quien vivió una noche especial entre recuerdos, aplausos y el mensaje que quedó plasmado en las tribunas “Thank You Memo”.