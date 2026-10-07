El Tricolor pasó de recibir apenas tres goles en cinco partidos durante el Mundial 2026 a permitir ocho en sus primeros cuatro encuentros de la era de Rafael Márquez, además de reducir considerablemente su producción ofensiva

La Selección Mexicana cerró el Mundial 2026 con cuatro victorias consecutivas ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, además de una derrota ante Inglaterra en los Octavos de Final. El Tricolor marcó diez goles y recibió solamente tres en sus cinco encuentros, todos ellos en el duelo ante los ingleses.

Sin embargo, el panorama cambió después de la Copa del Mundo. En el inicio de la era de Rafael Márquez, México sumó dos empates y dos derrotas ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, con apenas dos goles a favor y ocho en contra. Los primeros tres encuentros terminaron 1-1, 1-1, 0-3 y 0-2, respectivamente.

Podría interesarte Futbol Chile exhibe a México y cierra una Fecha FIFA para el olvido

México pasó de una defensa sólida a recibir ocho goles

Durante el Mundial, el Tricolor encontró una de sus principales fortalezas en la zona defensiva con Johan Vásquez, Erik Lira, Edson Álvarez y mucho más. En cinco partidos permitió solamente tres anotaciones y consiguió mantener su arco en cero ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

La única selección que consiguió marcarle fue Inglaterra, que derrotó a México 3-2 en los Octavos de Final. Pese a la eliminación, el conjunto mexicano logró competir por momentos ante una de las potencias del futbol mundial y estuvo cerca de llevar el encuentro a otro desenlace.

Once titular de México ante Estados Unidos | Imago7

El contraste con el inicio del proceso de Márquez es evidente. México ya recibió siete goles en cuatro partidos, además de no conseguir la victoria, una cifra que prácticamente duplica los tres tantos concedidos durante todo el Mundial.

La goleada 3-0 ante Estados Unidos fue el golpe más fuerte hasta ahora. El conjunto estadounidense aprovechó errores individuales y defensivos para quedarse con el triunfo, mientras que México volvió a mostrar problemas para contener los ataques rivales.

Ahora con Chile, solo bastaron dos ataques del conjunto albino para sentenciar a la defensa Tricolor y seguir extendiendo la sequía de México después del Mundial.

México vuelve a caer, ahora contra Chile | IMAGO7

La falta de gol, otra preocupación para Rafa Márquez

El problema no solamente está en la defensa. Mientras México consiguió diez goles durante el Mundial, en sus primeros cuatro partidos posteriores a la Copa del Mundo apenas logró marcar dos, donde no contaron con Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Esos tantos llegaron en los empates ante Colombia y Perú. Víctor Guzmán marcó frente a Perú para conseguir su primer gol con la Selección, mientras que ante Colombia el Tricolor también consiguió una anotación de parte de Gilberto Mora para rescatar el empate.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El contraste ofensivo es todavía más marcado si se toma en cuenta que México tuvo algunas lesiones que le afectaron antes y durante la Fecha FIFA de Septiembre, por lo que se tendrá que esperar ver a un equipo completo de Rafa Márquez.

Con el cambio de entrenador, México todavía se encuentra en una etapa de construcción, pero los números muestran un contraste importante respecto a lo ocurrido en el Mundial: menos gol, más goles recibidos y ninguna victoria en los primeros cuatro partidos de la era Rafael Márquez.