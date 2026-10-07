El estratega no ganó ninguno de sus cuatro primeros partidos al frente del Tri, con dos empates y dos derrotas en la gira en Estados Unidos

Poco se ha visto en el banquillo esa energía y ese liderazgo que posicionaron a Rafael Márquez como uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia y que, en su momento, le valieron el gafete de la Selección Mexicana. En esta nueva faceta con el Tri como director técnico, el 'Káiser de Michoacán' estuvo muy lejos de las expectativas y con solo dos empates firmó el peor inicio (cuatro partidos) de un nuevo estratega con el conjunto nacional en 66 años.

Con la derrota 2-0 ante Chile, México cerró este inicio de era con dos empates y dos derrotas, con dos goles a favor y siete en contra. Esto deja a Rafa Márquez como el técnico con peor arranque desde Ignacio Trelles en 1960. Lo anterior desde el punto de vista meramente estadístico, sin considerar las diferentes exigencias de cada periodo ni los cambios en cuanto a la competitividad de los rivales.

En el caso de Trelles Campos, luego de dirigir dos primeros partidos en 1957, tomó el mando del Tri nuevamente en 1960 y no ganó hasta su sexto partido, cuando venció 0-3 a Costa Rica en la última fecha del Campeonato Panamericano 1960. México comenzó el torneo con un empate 2-2 ante Brasil y luego cayó 3-2 frente a Argentina, para sumar su segundo empate ante los costarricenses (1-1).

La segunda vuelta comenzó con dos derrotas, 2-1 frente a la Verdeamarela y 2-0 ante la Albiceleste, antes de su primera victoria. Con ello, en sus primeros cuatro partidos, Nacho Trelles sumó solo dos puntos, mismos que hipotéticamente habría logrado Rafa Márquez si hubieran sido juegos oficiales los celebrados esta Fecha FIFA. No obstante, el 'Káiser' tuvo peor arranque por la diferencia de goles.

Rafa Márquez con su cuerpo técnico en la Selección Mexicana | MEXSPORT

En sus primeros cuatro encuentros, la Selección Mexicana de Trelles en 1960 marcó seis goles y recibió ocho, para una diferencia de -2. En cambio, Márquez, el Tri apenas convirtió dos anotaciones y permitió siete, para una diferencia de -5. Eso deja a Rafa como el técnico con el peor inicio desde 1960 en cuatro partidos; no se tomaron en cuenta aquellos procesos que no duraron más de cuatro juegos.

¿Qué técnico tuvo el mejor inicio con la Selección Mexicana?

Desde 1960 hasta la fecha, según registros de Transfermarkt, solo cuatro técnicos comenzaron con cuatro victorias en cuatro partidos. Mario Velarde (1987), Sven-Göran Eriksson (2008), Juan Carlos Osorio (2015-16) y Gerardo Martino (2019) iniciaron con paso perfecto sus procesos; es decir, aunque hubo estrategas que registran cuatro victorias en sus primeros cuatro juegos, fueron en etapas distintas con más de un año de diferencia.

Johan Vásquez y jugadores de la Selección Mexicana en lamento | MEXSPORT

En cuanto a los cuatro mencionados, a pesar de su buen inicio, solo el colombiano y el argentino tuvieron procesos prolongados rumbo a una Copa del Mundo. De hecho, en el caso del 'Tata', su racha de victorias duró 11 partidos y terminó con una dolorosa goleada 4-0 en un amistoso contra la Selección de Argentina, en septiembre de 2019. A la larga, Martino ni siquiera superó la Fase de Grupos de Qatar 2022.

Por su parte, Osorio hiló nueve triunfos consecutivos y su racha acabó en el empate a un gol contra Venezuela en la Fase de Grupos de la Copa América 2016. La primera derrota para el colombiano llegó al juego siguiente, en los Cuartos de Final, con aquel desastroso 7-0 frente a Chile. Mientras que en el mundial de Rusia 2018, Juan Carlos quedó eliminado en Octavos de Final contra Brasil con marcador 2-0.

Juan Carlos Osorio como director técnico de la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega de nuevo la Selección Mexicana de Rafa Márquez?