Mientras México caía ante Chile, aficionados se enfrascaban en una pelea en las gradas

Pelea de aficionados en las gradas del en el México vs Chile | MEXSPORT

México sumó su quinto partido consecutivo sin poder llevarse la victoria

La Selección Mexicana cerró su participación en la Fecha FIFA con una derrota de 2-0 ante Chile, resultado que dejó al combinado nacional sin conocer la victoria durante sus primeros cuatro partidos de la nueva etapa con Rafael Márquez en el cuerpo técnico. Mientras el equipo sufría su segundo descalabro consecutivo, en las tribunas del Memorial Coliseum de Los Ángeles se registró un enfrentamiento entre aficionados de México y Chile.

La pelea en las gradas

El encuentro amistoso terminó con tensión tanto dentro como fuera de la cancha. Después del silbatazo final, algunos seguidores de ambas selecciones se involucraron en una pelea en las gradas del inmueble californiano, donde se produjeron agresiones físicas y lanzamiento de objetos entre distintos sectores.

La situación requirió la intervención del personal de seguridad del estadio, que acudió para intentar separar a los aficionados involucrados y controlar el altercado. De acuerdo con reportes, los elementos de seguridad tardaron varios minutos en intervenir, mientras los seguidores continuaban intercambiando agresiones.

Aficionados de Chile y México en una pelea tras el juego amistoso | MEXSPORT

Otros incidentes en las gradas

La pelea entre aficionados no fue el único incidente en las gradas del Estadio de Los Ángeles. Durante el partido, y con el marcador en contra de la Selección Mexicana, los aficionados del Tricolor no tardaron en lanzar el grito pohibido.

Con el 2-0 en contra, cada vez que el portero chileno despejaba el balón, se podía escuchar el grito homofóbico. Pese a esto, el árbitro decidió no suspender el encuentro y permitir que la afición se siguiera manifestando de esta forma.

El Estadio Coliseo de Los Ángeles, previo al partido entre México y Chile | MEXSPORT

El mal paso del Tri

Antes del encuentro ante la selección chilena, México había comenzado su gira por territorio estadounidense con un empate frente a Colombia. Posteriormente, el combinado tricolor igualó ante Perú y sufrió derrotas contra Estados Unidos y Chile.