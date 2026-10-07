México volvió a mostrar problemas para generar peligro y terminó cayendo 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles , en el cierre de la Fecha FIFA. El Tricolor tuvo dificultades para conectar sus líneas durante el primer tiempo y, aunque Álex Padilla respondió bajo los tres palos en su debut como titular, el equipo no encontró claridad en ataque.

En la segunda mitad, Chile aprovechó los espacios para abrir el marcador al minuto 56 por conducto de Maximiliano Gutiérrez, tras una asistencia de Gonzalo Tapia. Poco después llegó el segundo golpe para el conjunto mexicano, que, pese a los cambios realizados por Rafael Márquez, no pudo reaccionar y terminó la Fecha FIFA con un empate ante Colombia, una derrota frente a Chile y sin sumar triunfos en sus primeros cuatro partidos bajo el nuevo proceso.