Rafael Márquez tras la derrota ante Chile: “No hay comparación entre un Mundial y un amistoso”

La caída ante Chile no modifica el plan del técnico de la Selección Mexicana, quien aseguró que la Fecha FIFA sirvió para darle minutos a todos y definir quiénes pueden continuar en el nuevo proceso

La derrota ante Chile no cambia el objetivo que Rafael Márquez tenía para esta Fecha FIFA: observar jugadores, darles minutos y analizar quiénes pueden responder en nuevo proceso.

Podría interesarte Futbol Rafa Márquez acaba la fecha FIFA con 7 goles recibidos y sin victorias

“Creo que nos faltó contundencia en ambas áreas. Desde luego que comparar un Mundial con partidos amistosos no hay comparación. Son chicos que están jugando por primera vez juntos. La realidad es que tenemos que seguir trabajando”, comentó.

La prioridad era darle minutos a los convocados

La derrota ante Chile dejó a Rafael Márquez con conclusiones claras después de una Fecha FIFA en la que México no consiguió una victoria. El DT tricolor destacó que uno de los principales objetivos era darle minutos a todos los jugadores convocados.

“Lo que menos me gustó, bueno, nos costó un poco más el funcionamiento defensivamente. Comenzamos con dudas, intentamos sacar el mejor equipo sobre todo por las cargas que teníamos en esta semana y se vio claramente que el funcionamiento no fue el mejor”, dijo.

“Le diste oportunidad a todos, le diste minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y ese es el principal objetivo. Hemos visto quién puede estar y quién no”, agregó.

La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Empiezan las nuevas tareas

Para Márquez, el trabajo ahora será identificar qué aspectos deben corregirse y recuperar a jugadores que considera importantes dentro del proceso, como César Montes.

“Reforzar lo que nos hace falta. Es muy puntual: ser más contundentes en las dos áreas. Ojalá tener la confianza de que en el siguiente compromiso podamos contar con gente que venimos trabajando con ellos, en este caso con César Montes, que es un pilar. Ese análisis lo veremos con mi cuerpo técnico”, explicó.