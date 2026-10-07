Jorge Sánchez rompe el silencio tras la derrota de México ante Chile: "Es bueno que pasen estas cosas"

El futbolista de los Rojinegro del Atlas confesó que los momentos difíciles son buenos para el equipo

La nueva era de la Selección Mexicana al mando de Rafael Márquez no arrancó de la mejor manera. Luego de empatar ante Colombia y Perú, y caer ante Estados Unidos, el Tri vivió su segunda derrota, ahora a manos de Chile. Ante la caída y la situación actual del equipo, el lateral Jorge Sánchez, dio la cara por el equipo, asegurando que estos momentos ‘hacen fuerte’ al cuadro mexicano.

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¿Qué dijo Jorge Sánchez?

Al final del encuentro que terminó 2-0 en favor de la nación de Conmebol, el jugador de la Liga MX apareció ante los micrófonos para asegurara que las situaciones complicadas serán buena para que el equipo pueda corregir errores y trabajar de cara a los momentos importantes que vendrán en el futuro.

A veces es bueno que te pasen este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer bien, así que hay que verlo de esa manera. Hay que trabajar, ahora nos queda a cada uno regresar a sus clubes y hacer las cosas bien para que si queremos seguir estando en esta lista”, declaró el futbolista.

Jorge Sánchez con México durante el amistosos vs Colombia | IMAGO7

Del mismo modo, Sánchez aseguró que cada uno de sus compañeros debe estar mentalizado y pensar en mejorar su rendimiento. además de que deben dejar lo sucedido atrás y enfocarse en lo que les viene.

Hay que hacer las cosas bien, hay que estar enfocados, mentalizados y como dices darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA un poco complicada”, añadió el jugador del Atlas.

Jorge Sánchez, Dagoberto Espinoza y Victor Guzmán en entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7

México y uno de los peores arranques de un ciclo

Luego de dar buenas sensaciones en la Copa del Mundo 2026, el equipo mexicano dejó grandes expectativas de cara al cambio de técnico y a su nuevo proyecto, dejando atrás la época de Javier ‘Vasco’ Aguirre y pensando en Rafael Márquez como el sucesor perfecto para el combinado nacional. Desafortunadamente las cosas no le han salido de la mejor manera al ‘Kaiser’, registrando uno de los peores inicios de ciclo en casi 60 años.

En sus primeros cuatro juegos, Márquez y su cuerpo técnico suman un total de dos derrotas y dos empates, además de sumar una marca de solo dos goles anotados y recibiendo siete. Tras la dura Fecha FIFA, el nuevo equipo meixcano tendrá que esperar hasta mediados de noviembre para sacar su primer triunfo en esta nueva era.