Históricos jugadores de ambos equipos se verán las caras en un partido amistoso en México

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla será el escenario de un encuentro de exhibición que reunirá a figuras históricas de América y de Atlético de Madrid. El partido se jugará el domingo 15 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio dela Franja y contará con la participación de exfutbolistas que dejaron huella en ambas instituciones y que volverán a la cancha para protagonizar una velada dedicada a recordar algunos de los momentos más representativos de sus carreras.

El enfrentamiento entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid forma parte de la creciente tendencia de organizar partidos de exhibición con antiguos referentes del futbol internacional, eventos que permiten a los aficionados reencontrarse con jugadores que destacaron en distintas épocas.

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Leyendas confirmadas

Aunque las plantillas completas todavía no han sido anunciadas oficialmente, la organización ya dio a conocer algunos de los nombres que participarán en el encuentro. Entre los primeros confirmados aparecen exjugadores mexicanos, argentinos, colombianos, uruguayos y españoles, quienes representarán a los dos equipos en el césped del inmueble poblano.

El equipo de leyendas del Club América contará con la participación de varios exfutbolistas que formaron parte de diferentes etapas de la institución azulcrema. Entre los nombres confirmados destaca Luis 'Matador' Hernández, delantero mexicano que se convirtió en uno de los atacantes más reconocidos de su generación.

También estará presente Adolfo Ríos, exguardameta que defendió la portería del conjunto de Coapa y que es recordado por su trayectoria en el futbol mexicano. A la lista se suman los argentinos Claudio 'Piojo' López y Rubens Sambueza.

Claudio López celebrando un gol con América en el 2006 | MEXSPORT

Por parte del Atlético de Madrid, la convocatoria incluye a figuras internacionales que tuvieron participación destacada en el futbol europeo y en sus respectivas selecciones nacionales. Uno de los nombres más relevantes es David Villa, exdelantero español que formó parte de la selección campeona de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

La representación colchonera también contará con Radamel Falcao, delantero colombiano reconocido por su paso por el conjunto madrileño y por su trayectoria en distintas ligas europeas. Asimismo, se confirmó la presencia del exdefensor uruguayo Diego Godín, quien fue uno de los referentes defensivos del Atlético de Madrid durante varias temporadas.

El argentino Maxi Rodríguez completa, entre los primeros anunciados, la lista de figuras del conjunto español. El exmediocampista tuvo participación en clubes europeos y representó a Argentina en competiciones internacionales.

David Villa en el juego de Leyendas de Barcelona ante Tigres | MEXSPORT

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, se contempla que cada equipo esté integrado por aproximadamente 30 exfutbolistas. Sin embargo, las convocatorias definitivas se darán a conocer en las próximas semanas, por lo que todavía podrían incorporarse otros nombres a las plantillas.

Detalles del partido

El encuentro de exhibición entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid está programado para el domingo 15 de noviembre, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El partido se jugará en dos tiempos de 40 minutos y, en caso de empate, se definirá en penales.

En cuanto a los precios de las entradas, las localidades tendrán diferentes costos dependiendo de la zona y la ubicación dentro del estadio. Los boletos más económicos partirán desde los 241 pesos, mientras que las entradas para las mejores ubicaciones alcanzarán los 1,100 pesos.