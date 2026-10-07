La crisis de gol en el Tri: los números de Santiago, Berte y la Hormiga

Sin Raúl Jiménez, entre los tres delanteros de México solo suman dos goles en los últimos partidos

La falta de victorias de la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA no es una coincidencia. En los últimos días se notó una baja considerable en la producción ofensiva durante los partidos, en los que brillaron por su ausencia Raúl Jiménez y Julián Quiñones, los delanteros que más goles marcaron durante la Copa del Mundo 2026. Ante sus ausencias, Germán Berterame, Armando ‘Hormiga’ González y Santiago Giménez asumieron la responsabilidad de comandar el ataque.

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Desafortunadamente para los tres delanteros convocados por Rafael Márquez, el gol no se hizo presente en ninguno de los tres durante los cuatro partidos amistosos disputados en Estados Unidos. La situación no pasó desapercibida, pues entre ellos acumulan números poco favorables de cara al arco con la Selección Mexicana.

Germán Berterame en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál es el margen de gol de los delanteros de México?

Durante la primera convocatoria del ‘Káiser’ al mando del primer equipo de México, el Tricolor apenas registró dos goles en cuatro partidos, un promedio bajo para el conjunto nacional. Además, ninguna de estas anotaciones fue conseguida por alguno de los tres delanteros convocados.

Cada uno de los atacantes tuvo la oportunidad de probarse ante el nuevo entrenador mexicano. Los tres fueron titulares en al menos uno de los encuentros, mientras que Berterame y la ‘Hormiga’ González tuvieron dos titularidades. Sin embargo, la puntería no estuvo de su lado y los dejó con las ganas de gritar su primer gol en la era de Márquez.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

La situación se vuelve cada vez más llamativa, pues no es una novedad que los tres futbolistas presenten números reducidos en cuanto a goles con la Selección. Sus anotaciones no solo han sido pocas, sino que también ha pasado un periodo considerable desde la última vez que cada uno consiguió marcar con el Tricolor.

El más reciente fue Armando ‘Hormiga’ González, quien consiguió su último gol con la Selección Mexicana en el amistoso ante Islandia, celebrado el 25 de febrero de este año.

En el caso de Germán Berterame, la última vez que logró anotar con la camiseta de la Selección fue en el amistoso entre México y Bolivia, disputado el 25 de enero de 2026. Para Santiago Giménez, la espera es todavía más larga, pues su último grito de gol con el Tricolor fue el 9 de septiembre de 2025, en el amistoso contra Corea del Sur.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7

Estos son los números de los delanteros con la Selección Mexicana:

Germán Berterame: dos goles en 12 partidos y 255 días desde su último gol.

Santiago Giménez: seis goles y tres asistencias en 54 partidos y 392 días desde su último gol.

Armando González: un gol y una asistencia en 11 partidos y 223 días desde su último gol.

¿Cuál fue el rendimiento de los tres delanteros en la última Fecha FIFA?

Con la titularidad asegurada al menos en un partido, los tres atacantes tuvieron una importante oportunidad de aparecer en el marcador de los duelos amistosos. El primero en salir como parte del 11 de Rafa fue la Hormiga. El delantero del Olympiacos sumó 156 minutos (titular ante Colombia y Chile, suplente con Estados Unidos).

El siguiente en ver la titularidad fue el delantero del Inter de Miami. Berterame fue titular ante Perú y Chile, además de entrar de cambio en el duelo contra Colombia; en total sumó 149 minutos.

Finalmente esta el delantero del Porto, Santi Giménez. El hijo de Christian 'Chaco' Giménez tuvo la titularidad del Tri en los duelos contra Estados Unidos y entro de cambio ante Perú y Chile. Durante su participación sumó un total de 127 minutos, siendo el delantero que menos tiempo estuvo dentro del terreno de juego.