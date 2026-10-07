Paradela presenta sobrecarga: ¿Estará listo para el partido de Cruz Azul contra Pumas?

José Paradela en su llegada a un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

Durante la Fecha FIFA, el mediocampista argentino salió con molestias del partido disputado ante LA Galaxy en Estados Unidos

José Paradela salió con molestias del partido que Cruz Azul disputó ante LA Galaxy, por lo que el mediocampista fue sometido a estudios médicos para conocer el alcance de la lesión. El diagnóstico arrojó una sobrecarga muscular.

La buena noticia para La Máquina es que el argentino tiene altas posibilidades de estar disponible para el duelo del próximo domingo ante Pumas.

El cuerpo médico y el jugador trabajan a marchas forzadas con la intención de que pueda recuperarse a tiempo.

Paradela, uno de los mejores del torneo

El argentino ha sido uno de los futbolistas más destacados del Apertura 2026. Actualmente ocupa el primer lugar compartido en asistencias con cinco y también es líder en pases para oportunidad clara, con ocho.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

Además, se ubica tercero en remates generados con 24, tercero en asistencias esperadas (xA) con 2.38 y tercero en regates con 19.

En pases clave también aparece dentro de los mejores del torneo, al ocupar el sexto sitio con 19.

Por ahora, la sobrecarga muscular no pone en riesgo su participación ante Pumas, aunque su evolución durante los próximos días será determinante para confirmar su participación.