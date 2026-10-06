Cruz Azul está de luto. El club informó el fallecimiento de Ricardo González Hernández, Ricky, el pequeño aficionado que semanas atrás se hizo viral por su amor a La Máquina y, especialmente, por la admiración que tenía hacia Gabriel ‘Toro’ Fernández.
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¿Quién era Ricky?
La historia de Ricky llegó hasta La Noria luego de que el propio club compartiera imágenes de la visita que realizó al lugar, donde pudo convivir y tomarse fotografías con algunos de los jugadores. Sin embargo, había alguien a quien quería conocer especialmente: el delantero uruguayo.
Cumplió su úlitmo deseo
Ricky pudo encontrarse con el Toro Fernández y, durante ese momento, le hizo una petición muy especial: que si anotaba un gol, se lo dedicara. El atacante cumplió su promesa y, cuando anotó, realizó una celebración formando una ‘R’ con sus manos en honor al pequeño aficionado.
Ahora, Cruz Azul fue el encargado de comunicar la triste noticia y dedicó un mensaje a Ricky y a su familia: “Lamentamos profundamente tu partida, Ricky. Deseamos que tu familia encuentre pronta resignación y mucha fuerza. Te mandamos un abrazo hasta el cielo”, publicó el club.
La noticia rápidamente provocó reacciones entre los aficionados celestes, quienes recordaron la historia del pequeño y enviaron mensajes de condolencias a su familia.
Entre los deseos que comenzaron a aparecer está también el de que Cruz Azul pueda conseguir la estrella 11 y vencer a Pumas en su honor.
Ricky dejó una historia que trascendió el futbol: la de un pequeño que cumplió el sueño de conocer a su equipo y a uno de sus grandes ídolos, y que encontró en Cruz Azul una pasión que ahora permanecerá en la memoria de la afición.