Afición de Pumas critica el precio de los boletos para el partido contra Cruz Azul

Para este torneo, Universidad Nacional elevó el costo de sus entradas, lo que generó polémica entre los seguidores auriazules

Después de una Final perdida y un proyecto renovado tras la salida de Efraín Juárez, la afición de Pumas se hizo más exigente, especialmente por la sequía de títulos que ya es de 15 años. Esta semana es importante para Universidad Nacional, pues enfrenta a Cruz Azul en CU, mismo rival y escenario donde la octava estrella se les escapó. Después del anuncio del club sobre los boletos, los seguidores auriazules fueron duros con las críticas de los precios.

¿Cuánto cuestan los boletos de Pumas vs Cruz Azul para la Jornada 11 del Apertura 2026?

Los precios de los boletos para el encuentro entre Pumas y Cruz Azul van desde los 496 pesos mexicanos hasta los mil 736, un aumento que fue evidente para los aficionados respecto al torneo pasado.

Keylor Navas, portero de Pumas, en el Estadio Alonso Lastras | IMAGO7

¿Cuánto aumentó el precio de los boletos de Pumas?

En la comparativa con el mismo encuentro del torneo pasado, precisamente también en la Jornada 11, los boletos estaban en un rango de 270 pesos mexicanos hasta 930, que en porcentaje resulta ser alto.

En cuanto al precio mínimo, los boletos aumentaron un 83 por ciento (270-496 pesos mexicanos), mientras que el costo máximo tuvo un incremento de 86 por ciento (930-1,736 pesos mexicanos).

Pumas en el Olímpico Universitario al mediodía | IMAGO7

¿Por qué aumentaron los precios?

Habían pasado un par de años sin que Pumas incrementara sus precios, pues CU se ha caracterizado por ser un inmueble accesible para los aficionados, pero dentro del club valoraron la alza natural de los costos en todos los sectores, por lo que decidieron hacer un ajuste para compensar la situación externa.

La reacción de los aficionados desde un inicio fue negativa, ya que consideran que el equipo no ha estado a la altura de las expectativas como para realizar un incremento en los costos de los boletos, lo que ha generado un impacto en la entrada del estadio.

En cinco encuentros disputados en el Olímpico Universitario, Pumas ha registrado una entrada total de 72 mil 618 aficionados, un registro bajo al considerar que en el torneo pasado tuvieron 92 mil 552 aficionados en cuatro partidos de Liga MX en casa.