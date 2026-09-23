El entrenador mexicano comienza a elevar el nivel con Gyori ETO

Efraín Juárez lleva ya 14 encuentros dirigidos con el Gyori ETO de Hungría, en donde comienza a acoplar a su plantilla y a conseguir resultados positivos, que ponen a su equipo en el segundo lugar de la tabla.

Efraín Juárez en Hungría | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo le va a Efraín Juárez en Hungría?

Con 15 unidades, Gyori ETO es segundo lugar, mismo registro que el Puskás Akadémia, precisamente el próximo rival para el equipo dirigido por Efraín Juárez, una oportunidad de oro para el estratega mexicano para tomar el liderato.

En los 14 partidos dirigidos, Juárez ha perdido únicamente tres encuentros, mientras que ha ganado cinco y empatado seis, un 50 por ciento de efectividad que es positivo para su inicio en su aventura europea.

Efraín Juárez y Luis Pérez con Pumas | MEXSPORT

El exentrenador de Pumas no consiguió el objetivo de clasificar a competencias europeas, como la Champions League y Conference League, lo que generó dudas al inicio de su proceso, sin embargo, poco a poco ha levantado al equipo y lo ha puesto a competir en su liga.

Después de las críticas por su salida a Europa, Juárez deja claro que tiene capacidad para lograr el éxito. Por ahora, el mexicano cumple su objetivo de estar en una liga no tan conocida para crear talentos y posteriormente dar el salto a la élite.

La actualidad de Pumas, ex equipo de Efraín Juárez

Por otro lado, su último equipo en México, Pumas sigue en proceso de reconstrucción, con Esteban Solari al mando. Al igual que Juárez, Universidad Nacional encuentra su rumbo poco a poco y da destellos de esperanza para el futuro.

Efraín Juárez festejando el paso de Pumas a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7