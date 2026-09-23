Efraín Juárez lleva ya 14 encuentros dirigidos con el Gyori ETO de Hungría, en donde comienza a acoplar a su plantilla y a conseguir resultados positivos, que ponen a su equipo en el segundo lugar de la tabla.
¿Cómo le va a Efraín Juárez en Hungría?
Con 15 unidades, Gyori ETO es segundo lugar, mismo registro que el Puskás Akadémia, precisamente el próximo rival para el equipo dirigido por Efraín Juárez, una oportunidad de oro para el estratega mexicano para tomar el liderato.
En los 14 partidos dirigidos, Juárez ha perdido únicamente tres encuentros, mientras que ha ganado cinco y empatado seis, un 50 por ciento de efectividad que es positivo para su inicio en su aventura europea.
El exentrenador de Pumas no consiguió el objetivo de clasificar a competencias europeas, como la Champions League y Conference League, lo que generó dudas al inicio de su proceso, sin embargo, poco a poco ha levantado al equipo y lo ha puesto a competir en su liga.
Después de las críticas por su salida a Europa, Juárez deja claro que tiene capacidad para lograr el éxito. Por ahora, el mexicano cumple su objetivo de estar en una liga no tan conocida para crear talentos y posteriormente dar el salto a la élite.
La actualidad de Pumas, ex equipo de Efraín Juárez
Por otro lado, su último equipo en México, Pumas sigue en proceso de reconstrucción, con Esteban Solari al mando. Al igual que Juárez, Universidad Nacional encuentra su rumbo poco a poco y da destellos de esperanza para el futuro.
Efraín Juárez estuvo cerca de convertirse en Campeón con Pumas el torneo pasado, al llegar a la Final contra Cruz Azul, la cual perdió por 2-1. Su salida causó conmoción en el futbol mexicano y en la institución felina, pues esperaban contar con él para este torneo.