Jugó en Cruz Azul y ahora protagoniza pelea con la filial: Gabriel Pereyra y su impresentable acción en Liga de Expansión

Gabriel Pereyra en su etapa con Cruz Azul / Golpe que lanzó a Yahir Taboada | MEXSPORT/KAMA’S Deportes

El duelo ante Correcaminos quedó marcado por el bochornoso final tras el empate a cero

La Liga de Expansión volvió a acaparar la atención y ahora por lo que ocurrió dentro del terreno de juego, pero no de la manera esperada. Tras el empate entre Cruz Azul Hidalgo y Correcaminos, las imágenes de la riña entre el entrenador celeste, Esteban Landazábal, y jugadores del cuadro de Tampico se hicieron virales, aunque nuevas fotografías muestran a un nuevo protagonista -para mal-, Gabriel Pereyra.

El entrenador del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas golpeó a Yahir Taboada, jugador del conjunto celeste. Imágenes compartidas por KAMA'S Deportes mostraron el momento en el que el también exjugador de La Máquina lanzó un puñetazo.

Su pasado celeste

El 'Místico' llegó al balompié mexicano como jugador en 2005, procedente de River Plate. Su primera aventura en tierras aztecas fue con Cruz Azul, equipo al que defendió por poco más de dos años. En ese tiempo, Gabriel Pereyra jugó un total de 92 partidos y anotó dos goles, para después llegar al equipo con el que tuvo mayor éxito en su carrera: Atlante.

El hombre que homenajeaba al Enmascarado de Plata en algunas anotaciones tuvo un desempeño apoteósico en el Equipo del Pueblo, mismo con el que ganó un campeonato. Tras su paso por Atlante, Pereyra se convirtió en un trotaclubes del balompié mexicano, en equipos como Monarcas Morelia, Puebla y Estudiantes Tecos.

Tras su retiro en 2013, el argentino comenzó su carrera como estratega, principalmente en México. Con experiencia en clubes nacionales como Atlante, Cafetaleros, Cimarrones, Morelia, Tepatitlán y UAT, el ahora entrenador estará bajo la mira por el golpe que lanzó.

Gabriel Pereyra, en festejo de gol, en su etapa con Cruz Azul | MEXSPORT

Intervención oportuna

Los cuerpos técnicos y algunos jugadores intervinieron rápidamente para separar a los protagonistas y evitar que la situación pasara a mayores aunque el intercambio de palabras los llevó hasta la pista de tartán y otros más en otras zonas de la cancha.

Por fortuna, la intervención de los integrantes de ambos equipos permitió controlar la bronca antes de que se desatara una pelea campal. Después de varios minutos de tensión, los futbolistas comenzaron a retirarse del terreno de juego y el Estadio Marte R. Gómez recuperó la calma.