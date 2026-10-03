Esteban Landazábal celebró con sus jugadores; pero, terminó mal

El encuentro entre Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, terminó con un tenso final luego de un conato de bronca que comenzó con una insólita acción por parte del entrenador celeste, Esteban Landazábal.

Podría interesarte Futbol Liga MX, Liga Femenil y Liga de Expansión se unen en campaña contra del cáncer de mama

¿Qué sucedió?

Todo ocurrió después del silbatazo final, cuando Cruz Azul y el conjunto local terminaron igualados 0-0. En un principio, el estratega cementero se acercó junto con un grupo de sus jugadores para celebrar de manera normal el resultado obtenido como visitantes, pero la situación comenzó a calentarse cuando algunos futbolistas rivales se aproximaron.

Esteban Landazábal celebrando con sus jugadores tras empate ante Correcaminos | IMAGO7

Segundos después Landazábal intercambió algunas palabras con los jugadores del equipo tamaulipeco. La discusión verbal rápidamente llamó la atención de los integrantes de ambos planteles, mientras el cuerpo arbitral intentaba mantener el orden en el centro de la cancha.

La situación llegó hasta los oídos del árbitro, luego de que uno de los asistentes del encuentro le informara sobre las palabras que habría lanzado el técnico de Cruz Azul. El silbante no dudó y terminó mostrándole la tarjeta roja a Landazábal, quien tuvo que abandonar el terreno de juego.

Pelea entre Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo en Tamaulipas | IMAGO7

Sin embargo, la expulsión no fue suficiente para apagar los ánimos. En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos comenzaron a reunirse en el centro de la cancha, generando un ambiente de máxima tensión y haciendo temer que el enfrentamiento verbal pudiera convertirse en una pelea entre los futbolistas.

Los cuerpos técnicos y algunos jugadores intervinieron rápidamente para separar a los protagonistas y evitar que la situación pasara a mayores aunque el intercambio de palabras los llevó hasta la pista de tartán.

Por fortuna, la intervención de los integrantes de ambos equipos permitió controlar la bronca antes de que se desatara una pelea campal. Después de varios minutos de tensión, los futbolistas comenzaron a retirarse del terreno de juego y el Estadio Marte R. Gómez recuperó la calma.

Cruz Azul Hidalgo respira