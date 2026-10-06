Esteban Solari contará con regresos importantes para enfrentar a La Máquina

Semana importante para Pumas, pues además de regresar a la actividad de Liga MX se reencontrará con su rival de la Final del Clausura 2026, Cruz Azul. En buenas noticias para el conjunto auriazul es el regreso de elementos importantes después de algunas semanas sin contar con ellos, como Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla y César Huerta, quien ya tomó ritmo.

¿Desde cuándo Pumas no juega con plantel completo?

El proceso de Esteban Solari en Pumas ha sido complicado, pues las lesiones de Sebastián Córdova y Álvaro Angulo a mitad del torneo mermaron al equipo, sumadas a las de Carrasquilla, quien se lesionó en la Final, y además las que ya estaban contempladas desde hace tiempo como la de José Juan Macías.

En el duelo ante Toluca de la Jornada 2, Córdova cayó lesionado, una dura baja para lo que pretendía Esteban Solari en su sistema. Poco tiempo después Álvaro Angulo tuvo que alejarse de las canchas en el compromiso de Leagues Cup frente a Columbus.

Álvaro Angulo lesionado en un partido de Leagues Cup de Pumas | MEXSPORT

Por otro lado, Chino Huerta se perdió los compromisos contra León y Chivas, por molestias en la espalda baja. Ante Atlas, el atacante mexicano tuvo minutos y posteriormente pudo disputar los 90 minutos ante Atlético de San Luis.

Aunque Pumas no podrá contar ni con José Juan Macías, ni Sebastián Córdova, además de la baja de Cristian Calderón, lo cierto es que ya tienen un plantel suficiente para competir, ya con el regreso de las estrellas como Álvaro Angulo, César Huerta, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla.

César Huerta al momento de ingresar de cambio con Pumas | MEXSPORT