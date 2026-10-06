El reencuentro de Pumas y Cruz Azul: ¿cómo le ha ido a cada equipo después de la Final del Clausura 2026?

Después de un duelo histórico en el Olímpico Universitario, el conjunto auriazul y La Máquina se verán las caras nuevamente

Han pasado casi cinco meses desde la Final del Clausura 2026, en la que Cruz Azul derrotó a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en una noche contrastante en la que un equipo se quedó sin romper su sequía de 15 años sin título, y otro que consagró un proyecto de varios torneos atrás. La actualidad marca un presente mucho más positivo para La Máquina, que tiene un plantel amplio y compite por el título, mientras que los felinos están en una etapa de reconstrucción tras la salida de Efraín Juárez.

¿Qué ha pasado con Pumas tras la Final del Clausura 2026?

Después de la Final, Juárez decidió salir del equipo para comenzar su aventura en el futbol europeo, con el Gyori ETO de Hungría; Universidad Nacional apostó por Esteban Solari para reemplazar al técnico mexicano.

El Tano continúa en el proceso de adaptación de la plantilla a su estilo de juego, una de las razones por las cuales los resultados no han llegado, con solo tres victorias, mismo número de empates y cuatro derrotas, lo que deja al equipo en el decimosegundo lugar con 12 unidades.

Respecto a esa Final, Pumas tuvo como bajas a Jordan Carrillo, ahora en Chivas y César Garza, quien regresó a Rayados. Además, de sus fichajes, los del Pedregal perdieron a Sebastián Córdova tras una dura lesión en Leagues Cup. Por otro lado, César Huerta llegó al equipo tras su etapa en Anderlecht.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

Cruz Azul, un presente mejor que el de Pumas

En el caso de Cruz Azul, su presente es mejor, pues después de levantar la décima liga en su historia, también superó a Toluca en el Campeón de Campeones. En el Apertura 2026, el conjunto celeste registra cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, que lo coloca en séptimo puesto con 16 puntos.

En cuanto a plantilla, Joel Huiqui cuenta con las incorporaciones de Alan Mozo, Ralph Orquin y Juan Calero como las contrataciones principales en este semestre, además de la permanencia de Erik Lira, quien apuntaba a llegar a Europa con el Mónaco.

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT