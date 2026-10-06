La marca alemana, Puma, realizará una camiseta especial para el conjunto felino

Homenaje a la Antorcha Olímpica. Puma lanzará una camiseta alternativa para Universidad Nacional, de acuerdo con las filtraciones de Punto Gol CDMX, que publicó imágenes de la playera, que cuenta con un diseño alusivo al pebetero ubicado en la parte alta de las gradas.

¿Cómo es el jersey alternativo de Pumas?

La camiseta tiene un color negro con elementos grises para representar el fuego de la antorcha, además de vivos dorados icónicos en Pumas. El jersey tiene cuello en V y el logo de la marca al centro del pecho.

En la parte trasera, en la zona superior, se encuentra un diseño del pebetero con el fuego encendido, con color dorado que predomina y reluce para identificar el homenaje de la playera.

Jugadores de Pumas en celebración en partido de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuál es la historia del pebetero en el Estadio Olímpico Universitario?

El Estadio Olímpico Universitario fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952, con una arquitectura que aprovechó la piedra volcánica de la zona, gracias al trabajo de Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro.

En 1968 fue utilizado como sede principal para los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, pero el pebetero tiene una historia principal, al ser encendido el 12 de octubre de ese mismo año por Norma Enriqueta Basilio Sotelo, la primera mujer en la historia en encender el fuego en una justa veraniega de este calibre.

Actualmente, el pebetero es considerado un monumento histórico a la paz y al olimpismo de Latinoamérica para recordar los Juegos de 1968, además de ser la zona en la que La Rebel, barra principal de Pumas, se reúne para alentar al club.

Con este jersey, Puma sigue la línea de Nike de homenajear los principales lugares que representan al equipo y, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México.