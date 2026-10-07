Cruz Azul busca extender su hegemonía en el estadio de Pumas: Va por 31 partidos invicto en CU

El conjunto celeste busca dar otro golpe a los universitarios en su propia casa

Cruz Azul volverá a pisar Ciudad Universitaria con un recuerdo reciente que todavía pesa: fue en este mismo escenario donde La Máquina se consagró campeón frente a Pumas, al ganarles la final en su propio inmueble. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en CU y los celestes buscarán prolongar una racha que ya alcanza los 30 partidos sin conocer la derrota en este estadio.

La cifra contempla los encuentros en los que Cruz Azul ha jugado como local y visitante en Ciudad Universitaria. La Máquina acumula 30 partidos consecutivos sin perder en CU y buscará llegar a 31 cuando se mida nuevamente ante los universitarios.

La racha comenzó a tomar fuerza en 2022 y 2024, periodo en el que Cruz Azul disputó cuatro partidos como visitante en CU sin conocer la derrota. A esa cifra se suman los 24 encuentros que disputó como local durante 2025, cuando el inmueble universitario fue su casa, y dos partidos más como visitante durante este 2026.

Joel Huiqui campeón con Cruz Azul Clausura 2026 | MEXSPORT

Así se construye la marca: cuatro partidos entre 2022 y 2024, 24 durante 2025 y dos más en el torneo pasado, para un total de 30 encuentros sin perder en el inmueble de Pumas.

Pero la historia de Cruz Azul en CU va todavía más atrás. Cuando La Máquina fue local en este estadio, consiguió establecer una racha de 26 partidos consecutivos sin derrota: dos durante el Guard1anes 2020 y otros 24 en 2025, cuando tuvo que utilizar Ciudad Universitaria como su casa.

Aunque actualmente Cruz Azul ya no juega como local en CU, su dominio en el inmueble se ha mantenido. Entre partidos como local y visitante, los celestes han construido una racha que buscarán extender precisamente ante Pumas.

Cruz Azul utilizó el Estadio de CU durante la búsqueda de su estadio

El ingrediente extra será el recuerdo de la última vez que ambos equipos se encontraron en este escenario. Cruz Azul levantó el título frente a los universitarios, después de imponerse en la final y celebrar el campeonato en territorio auriazul.