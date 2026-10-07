El jugador de León se encuentra en el listado de 60 futbolistas jóvenes que cada año realiza el diario británico The Guardian

El medio británico The Guardian dio a conocer este miércoles 7 de octubre su lista de 60 jóvenes talentos (nacidos en 2009) y el mexicano Santiago Cisneros aparece en el mismo. El futbolista originario de Tijuana es el único representante de nuestro país que fue includio en el listado, en el cual aparecen jugadores como Kennet Eichhorn, considerado el 'Nuevo Toni Kroos'.

Con su aparición, el jugador de León se suma a futbolistas como Gilberto Mora, Marcelo Flores y Efraín Álvarez que han sido considerados en esta prestigiosa lista. Ahora, Cisneros tendrá que continuar con su formación profesional para llegar a la Liga MX y destacar en Primera División como lo han hecho hasta ahora sus compatriotas.

Podría interesarte Futbol Rafa Márquez registra el peor arranque de un DT debutante con Seleccón Mexicana en casi 70 años

¿Quién es Santiago Cisneros, joven talento mexicano?

Nacido en Tijuana en agosto de 2009, se mudó a los 13 años a León y ha hecho su proceso formativo con la Fiera. Con el club esmeralda ha jugado desde la Sub-14 en el Apertura 2023, para pasar por todas las categorías hasta la Sub-21, en la que se encuentra actualmente a pesar de que tiene solo 17 años. En lo que va del Apertura 2026 ha disputado 470 minutos con ocho partidos y un gol. Además, tiene 60 minutos en un juego con la Sub-19.

Cisneros tiene nacionalidad estadounidense, pero por ahora ha jugado con la Selección Mexicana. Debutó en noviembre de 2024, en la categoría Sub-16, con la cual suma siete partidos disputados y dos goles marcados. Mientras que con la Sub-17 comenzó su trayectoria en febrero de este año y hasta el momento tiene cuatro compromisos jugados con tres anotaciones y dos asistencias.

Santiago Cisneros con León en la Sub-21 de la Liga MX | IMAGO 7

En su listado, The Guardian destacó su "creatividad y precisión", además de su impacto con la Selección Sub-17. "Con temporización perfecta y noción espacial, Cisneros marca los tiempos en el último tercio del campo, rompiendo el bloque bajo con pases precisos con ambos pies. Sin embargo, su verdadera brillantez empieza cuando recorta al centro con un disparo de larga distancia peligroso".

¿Qué otros mexicanos han aparecido en el listado de The Guardian?

Desde 2016, al menos un jugador mexicano ha aparecido en el listado del rotativo europeo. Entre los nombres más destacados están Diego Lainez (2017), Efraín Álvarez (2019), Marcelo Flores (2020), Heriberto Jurado (2022), y Gilberto Mora (2024). Hay otros jugadores que han sido incluidos como jóvenes promesas, pero que por ahora no han trascendido en su trayectoria en Primera División.