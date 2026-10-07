Gilberto Mora y Raúl Jiménez en un partido Amistoso de la Selección Mexicana | MEXSPORT

El veterano delantero evaluó las opciones de Mora y considera que hay dos ligas que le beneficiarían

Gilberto Mora está cada vez más cerca de llegar al futbol europeo. De acuerdo con reportes, el mismo día que compla 18 años ficharía con su nuevo equipo, sin embargo, todavía no se sabe a dónde llegará. Ante esto su compatriota, Raúl Jiménez, compartió su perspectiva respecto a los destinos ideales para el juvenil mexicano asegurando que la Bundesliga y LaLiga, serían ideales para su estilo de Juego.

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Mora ficharía por cifra récord

El interés por la joya fronteriza no ha dejado de crecer. Recientemente, trascendieron reportes en la prensa británica que señalaban un equipo grande estaría dispuesto a desembolsar 50 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Hoy, sin embargo, la representante de 'Morita', Rafael Pimenta respondió a RÉCORD respecto a dicha propuesta. Pese a que evitó dar detalles sobre el posible fichaje del todavía joven de 17 años, si confirmó que el próximo 14 de octubre se oficializaría la noticia. "No hago comentarios sobre rumores de fichajes. No diré absolutamente nada sobre el traspaso de ningún jugador", comentó.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Lo veo en Alemania"

Tras todos los rumores que ha desatado el futuro fichaje de Mora, su compatriota y compañero de Selección, Raúl Jiménez, ha lanzado un par de destinos que, en su opinión, serían ideales para que el joven volante pueda destacar en su salto a Europa.

“Lo veo en Alemania, tal vez en el Borussia Dortmund, encaja con su estilo; o en España, que es un fútbol más técnico, sin tanta exigencia física ni de ida y vuelta constante. Se puede adaptar bien”, explicó el artillero en entrevista con Claro Sports.

Gilberto Mora celebrando gol de Raúl Jiménez en la Copa del Mundo | MEXSPORT

Pese a estos destinos, el delantero de la Selección Mexicana recalcó que, lo más importante para el canterano tijuanense es escoger un equipo con el que pueda tener actividad. Según Jiménez, el nivel de Mora la da la posibilidad de jugar en cualquier liga, pero lo más importante será escoger un destino donde tener minutos.

“Tiene con qué jugar en donde él decida, pero es importante ir paso a paso. Gracias a su calidad y proyección, puede tener un gran impacto desde el inicio en una liga de primer nivel”, añadió.