Con pasado en la presidencia de América y experiencia en el Mundial 2026, llega a los Potros de Hierro

Atlante hizo oficial este miércoles la incorporación de Michel Bauer como nuevo Asesor Comercial de la institución. Con un recorrido relevante en la industria deportiva y de los medios de comunicación en México, Bauer sumará su experiencia en la comercialización deportiva y en la logística de la Copa del Mundo 2026 para reforzar un área clave dentro del proyecto que encabeza la directiva azulgrana.

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El movimiento se da en el marco de una serie de reestructuraciones en la cúpula directiva de Atlante, la cual preside Emilio Escalante, respaldado por Emilio Escalante Jr. como vicepresidente y Jorge Santillana en la dirección deportiva.

La parcela comercial representaba uno de los pendientes prioritarios para la cúpula azulgrana, por lo que la llegada del ex directivo busca consolidar la estabilidad financiera e institucional del equipo.

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El objetivo del regreso a Liga MX de Atlante

Michel Bauer cuenta con un perfil ligado a los escritorios del balompié mexicano. Entre 2008 y 2011 se desempeñó como presidente ejecutivo de Club América, además de ocupar cargos de alta dirección en el área de comercialización dentro de Televisa.

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A través de un comunicado oficial, los Potros de Hierro destacaron la importancia de su arribo con miras al proyecto de retornar al máximo circuito del futbol mexicano.

La amplia experiencia de Bauer en el ámbito deportivo y empresarial será fundamental para impulsar la estrategia comercial de Atlante y acompañar los objetivos institucionales en nuestro regreso a Primera División. Bienvenido Michel Bauer.