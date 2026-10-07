El conjunto dirigido por Pedro López disputará dos duelos amistosos ante Jamaica como preparación para el Campeonato Concacaf W

Mientras la Selección Mexicana varonil al mando de Rafa Márquez concluyó una Fecha FIFA de altibajos, el combinado de la Selección Femenil toma los reflectores para disputar dos partidos amistosos frente a su similar de Jamaica en territorio nacional el 9 y 13 de octubre.

Bajo la dirección técnica del español Pedro López, el conjunto azteca aprovechará este parón internacional para afinarse de cara a las eliminatorias del Campeonato Concacaf W, motivo por el cual la Liga Femenil pausó su actividad oficial hasta la reanudación de la Jornada 11 el próximo sábado 17 de octubre.

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El primer compromiso de esta Fecha FIFA se llevará a cabo este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes.

Posteriormente, la escuadra tricolor se trasladará a la zona del Bajío para encarar el segundo choque ante la escuadra caribeña el martes 13 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Selección Femenil festejando gol ante Puerto Rico l X: @Miseleccionfem

América manda en la convocatoria y la presencia internacional

Para este par de cotejos, Pedro López confeccionó una lista de seleccionadas donde América se posicionó como la mayor fuente de convocadas con un total de seis futbolistas.

La nómina azulcrema está encabezada por la juvenil Montse Saldívar y por Scarlett Camberos, quien llega con el impulso de su histórica nominación al Ballon d'Or, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos de la escuadra nacional.

Scarlett Camberos, jugadora de la Selección Mexicana | IMAGO7

A la base del balompié local se suman figuras que militan en el futbol internacional y pilares consagrados del Tri Femenil, resaltando la presencia de la capitana Rebeca Bernal y de Jacqueline Ovalle.